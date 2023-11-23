Україна працює над питанням обміну "всіх на всіх", а паралельно ведеться робота над продовженням інших окремих групових обмінів.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначає, що робота задля проведення обмінів полоненими з Росією триває, і "результати обов’язково будуть".

"Він можливий. Це завдання. Але це довга складна робота… Звичайно, це те, що передбачає міжнародне право – повернення усіх захисників додому", - зазначив Юсов під час інтерв’ю в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, чи можливий обмін за формулою "всіх на всіх".

Представник розвідки додав, що паралельно ведеться робота над продовженням інших окремих групових обмінів.

Відео дня

"Якщо говорити про наші козирі, звичайно, чим більше успіхів українських Сил безпеки і оборони, чим більше поповнення обмінного фонду, тим більше аргументів для підготовки наступних обмінів. І такі аргументи з’являються", - сказав він.

Юсов підкреслив, що переговори і робота Координаційного штабу з питань підготовки обмінів триває.

"І результати обов’язково будуть. Ми всі хочемо, щоб це відбулося якомога швидше", - наголосив він.

Обміни полоненими - останні новини

Раніше Комісія з питань встановлення факту полону представила проміжні підсумки роботи, відповідно до яких у російському полоні перебуває 4 337 українців - 3 574 військових та 763 цивільних.

Керівник прес-служби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що Росія фактично заморозила обмін військовополоненими. На його думку, таким чином країна-агресор хоче розхитати українське суспільство.

Як відомо, серед цивільних українців, які знаходяться в полоні в Росії, є кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. Його разом з його батьком окупанти викрали 3 березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом старшого чоловіка відпустили, а Дмитра разом зі ще сотнями українців незаконно вивезли до Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: