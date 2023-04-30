Український лідер подякував всім, хто допомагає посилювати ізоляцію Російської Федерації

Україна цього тижня отримала від партнерів та союзників велику кількість військової техніки.

"За підсумками цього тижня хочу особливо подякувати нашим партнерам із Данії – за "Цезарі"; зі Словенії – за бронетехніку; з Іспанії – за танки; з Німеччини – за додаткові оборонні наміри щодо бронетехніки і снарядів, за ППО. Дякую Америці за фінансування обсягом 1 млрд 250 млн доларів для підтримки нашого бюджету та стійкості. Дякую Нідерландам за рішення парламенту щодо тренування українських воїнів на передових західних системах. Дякую Італії за активність заради скорішої відбудови нашої держави. Дякую Хорватії за нову допомогу у лікуванні наших захисників після поранень у боях", - заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Український лідер подякував всім, хто допомагає посилювати ізоляцію Російської Федерації і зупиняти будь-яке постачання терористам зброї, її компонентів, хто працює для блокування ВПК Росії і для посилення оборонних можливостей всієї Європи.

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Війна в Україні - озброєння для ЗСУ

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна підписала з турецьким Baykar три нові угоди, які дадуть нашій країні експортну виручку та зброю нового покоління.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени надали Україні понад 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків та іншого обладнання, включно з великою кількістю боєприпасів.

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