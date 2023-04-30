Деталі нових контрактів поки не розкриваються.

Україна підписала з турецьким Baykar три нові угоди, які дадуть нашій країні експортну виручку та зброю нового покоління.

Як повідомив міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишин в Telegram, деталі контрактів на даний момент не можуть бути розкриті, проте їх підписання є вкрай важливим для України.

"Вчора відпрацював день у Туреччині на міжнародній виставці авіаційної техніки "Teknofest 2023". Багато зустрічей, одна мета - пошук шляхів посилення українського ОПК. Є важливий результат - три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників", - зазначив він.

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При цьому міністр зазначив, що йдеться про озброєння нового покоління.

"Запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління", - додав Камишин.

Baykar і війна в Україні

У листопаді 2021 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українські підприємства підписали дві угоди з турецькою компанією Baykar Makina про постачання двигунів до безпілотників.

У червні 2022 року посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що власник турецької компанії Baykar створив українську компанію, яка вже придбала земельну ділянку в Україні під будівництво заводу з виробництва безпілотників "Bayraktar".

У серпні 2022 року компанія Baykar заявила про те, що планує побудувати в Україні надзвуковий БПЛА.

У вересні 2022 року генеральний директор компанії Халук Байрактар заявив, що проект з будівництва в Україні заводу компанії Baykar не скасовується через війну.

2 жовтня минулого року президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна і Туреччина налагоджують спільне виробництво авіадвигунів.

30 листопада 2022 року Baykar провела перші льотні випробування Bayraktar Kizilelma, які дрон успішно пройшов.

23 січня 2023 року новий безпілотник-винищувач від Baykar виконав свій перший повноцінний політ.

25 січня 2023 року Baykar подарувала ЗСУ два безпілотника Bayraktar TB2.

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