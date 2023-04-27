В НАТО впевнені, що підтримка партнерів допоможе Україні деокупувати свої території.

Союзники НАТО та партнери надали Україні безпрецедентну військову допомогу, включно з бронетехнікою, танками та боєприпасами.

Прро це на брифінгу заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, підсумуючи обсяги переданої Україні зброї в рамках формату "Рамштайн", передає "ЄП".

"Загалом через контактну групу на чолі зі США союзники НАТО і партнери надали Україні безпрецедентну допомогу. Понад 98% бойових машин, обіцяних Україні, вже доставлені. Це означає понад 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків та іншого обладнання, включно з великою кількістю боєприпасів", – повідомив Столтенберг.

Крім того, 9 нових українських бронетанкових бригад пройшли навчання та отримали спорядження за підтримки партнерів. Столтенберг впевнений, що це надасть Україні сильну позицію для подальшого відвоювання окупованих територій.

Партнери озброюють Україну - останні новини

Союзники НАТО та партнери надають України військову допомогу з перших днів війни, поступово руйнуючи власні табу. Зокрема, Україна отримала танки, хоч спочатку в Європі та США були проти. 20 квітня в Україну приїжджав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. На прес-конференції він заявив, що союзники продовжать надавати Україні істотну військову підтримку, щоб допомогти їй здобути перемогу у війні.

Столтенберг також очікує, що на літньому саміті НАТО у Вільнюсі, в присутності президента Зеленського, буде узгоджений комплексний пакет допомоги з ще більшою підтримкою.

Згодом президент Володимир Зеленський анонсував міжнародні події, результатом яких стануть додаткові поставки зброї в Україну. Очікується, що після накопичення певної кількості неохідного озброєння ЗСУ підуть у великий контрнаступ.

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