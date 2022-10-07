Він обговорив програми співпраці з керівницею Агентства США з міжнародного розвитку.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що суспільству скоро буде представлено новий безпековий підхід до цивільної інфраструктури.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Зеленський нагадав, що сьогодні, 6 жовтня, мав у Києві зустріч з керівницею Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер.

Відео дня

"Обговорили наявні і перспективні програми нашої співпраці, реалізацію нашого плану швидкої відбудови України. Головний наголос цих програм - це безпека. І ми скоро представимо суспільству цей новий безпековий підхід до нашої цивільної інфраструктури", - заявив він.

Президент також додав, що подякував Пауер за виділення коштів для підготовки інфраструктури України до зимового періоду, зокрема для теплопостачання.

Допомога USAID для України: деталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 жовтня, у Посольстві США в Україні повідомили, що USAID надасть Україні 55 млн доларів для підготовки інфраструктури теплопостачання країни до зими "під час розв'язаної Росією брутальної війни". Ця допомога забезпечить ремонт і технічне обслуговування труб та обладнання, яке постачає газ до осель українців, закладів медицини та освіти, а також підприємствам у всіх регіонах країни. Зазначалось, що близько 7 млн українців у 19 областях країни відчують допомогу з боку USAID.

Також цього дня Зеленський зустрівся з адміністратором Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер. Вони обговорили деталі ряду програм, розроблених з метою розбудови в Україні безпечного простору, та важливість реалізації плану швидкого відновлення України.

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