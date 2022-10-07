Він наголошує, що лише українські фахівці можуть гарантувати, що на атомній станції не буде жодних радіаційних інцидентів.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що будь-які намагання Росії перевести Запорізьку атомну електростанцію у нібито свою власність є нікчемними.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Глава держави нагадав, що сьогодні, 6 жовтня, провів у Києві зустріч з керівником Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

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"Зрозуміло, що наші переговори стосувалися передусім ситуації на захопленій російськими терористами Запорізькій атомній станції. Але насправді ця тематика значно ширша. Вона стосується не тільки України і не тільки в контексті радіаційної безпеки", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що "будь-які рішення поточного керівництва Росії щодо Запорізької станції і будь-які намагання Росії перевести станцію нібито у свою власність є нікчемними і, відверто кажучи, глупими".

"Це ж атомна станція. Це ж вам не який-небудь палац, не "ЮКОС" чи щось інше, що вже вдавалося вкрасти російському керівництву", - підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що лише українські фахівці можуть гарантувати, що на ЗАЕС не буде жодних радіаційних інцидентів.

"І було важливо почути від пана Гроссі, що міжнародне співтовариство буде контактувати щодо ЗАЕС тільки з Україною, бо це - українська власність. Була, є і буде", - сказав він.

Зеленський зауважив, що наразі на станції перебуває близько 500 російських окупантів.

"Це не що інше, як 500 ризиків катастрофи. Світ це розуміє. І я дякую за підтримку усім, хто бореться за повернення повного українського контролю над станцією і за її повну демілітаризацію", - зазначив президент.

Інший аспект цієї теми, додав він, - це власне електрика.

"Якщо Запорізька станція не працює, ми в Україні отримуємо певні складнощі. Отримуємо ситуацію, коли у нас немає профіциту електрики, яку ми можемо, зокрема, експортувати до країн ЄС. Це мінус і для народів ЄС, які втрачають надійне джерело енергопостачання. Це мінус і для нас, українців. Ми говоримо про це чесно. Ми говоримо чесно, що нам усім в Європі треба разом боротися за свої інтереси - у повній єдності", - сказав Зеленський.

Ситуація на ЗАЕС: деталі

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня президент Росії Володимир Путін видав "указ" про привласнення Запорізької АЕС. Російська атомна корпорація "Росатом", представники якої перебувають на окупованій ЗАЕС, зареєструвала у Москві підприємство, яке буде управляти українською станцією.

Сьогодні, 6 жовтня, під час зустрічі з Зеленським Гроссі наголосив, що рішення Путіна про передачу ЗАЕС у власність Росії є порушенням міжнародного права. Щодо всіх питань, пов'язаних зі станцією, МАГАТЕ контактуватиме виключно з Україною, сказав Гроссі.

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