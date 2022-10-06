Він зазначив, що Іран "чомусь стверджує, що їх у нас немає".

Президент України Володимир Зеленський щодо використання Росією іранських безпілотників проти України зауважив, що буде знайдено способи, аби їх не було в нашій країні.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Сьогодні у нас день активної дипломатії. Інформуємо партнерів про чергові прояви російського терору, про ракетні удари по Запоріжжю та інших містах України, про застосування іранських безпілотників проти наших людей та інфраструктури", - зазначив президент.

Відео дня

Він зауважив, що Іран "чомусь стверджує, що їх у нас немає".

"Люди їх бачать у небі, ми їх збиваємо, а нам кажуть, що їх нібито немає. Що ж, знайдемо способи, щоб їх дійсно не було", - наголосив Зеленський.

Іранські безпілотники в Україні: що відомо

Довідка УНІАН. У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

23 вересня Міністерство закордонних справ України за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану у Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Іранська влада офіційно заперечує продаж безпілотників Росії і стверджує, що зброя потрапила до Російської Федерації через треті країни.

Останнім часом російські окупанти майже щодня атакують Одеську та Миколаївську області дронами-камікадзе.

За даними Об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України, підрозділи протиповітряної оборони знищують дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

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