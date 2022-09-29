Президент підкреслив, що в Україні залишаються тисячі тіл загиблих російських солдатів з різних регіонів, тіла яких гниють в полях.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що "спеціальна військова операція" президента Російської Федерації Володимира Путіна - це операція брехні, терору і знищення корінних народів Росії.

Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні до народів Кавказу, Сибіру та інших корінних народів Росії.

"В Україні залишаються тисячі тіл загиблих російських солдатів з різних регіонів. Вони гниють на полях. Вони зберігаються в моргах. Ті, яких не спалила сама ж російська армія. Єдина армія в світі, яка возить за собою мобільні крематорії, щоб позбавлятися від тіл своїх же загиблих солдатів, коли встигає це робити", - сказав Зеленський. Відео дня

"Але зараз вона так біжить, що кидає навіть танки і реактивну артилерію. Не тільки тіла вбитих. Ви тільки вдумайтеся, до чого дійшло. Ми змушені почати інформаційну роботу з донесення до громадян Росії, яких мобілізують зараз, особливої тези: робіть хоча б татуювання з вашим ім'ям і прізвищем, щоб ми знали, як знайти ваших рідних, коли вас вб'ють. І коли при вас не буде навіть солдатського жетона", - зазначив президент.

"Російська влада відправляє на цю війну людей без солдатських жетонів, часто без документів. Вони роблять це спеціально, щоб було простіше брехати. Брехати вам про те, скільки тут насправді гине людей. Ось це їхня спецоперація. Спецоперація з брехні, терору, знищенню корінних народів", - зазначив Зеленський.

Раніше Зеленський закликав народи Кавказу, Сибіру та інші корінні народи в Російській Федерації боротися за свободу, оскільки Путін не зупиниться на першій хвилі мобілізації.

Мобілізація у РФ

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, що знаходяться в запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

У Дагестані почалися потужні протести проти мобілізації в РФ. Там вийшли на вулиці близько 300 осіб. Найбільший мітинг пройшов у столиці - Махачкалі. Зазначається, що більшість протестувальників - жінки, які виступають проти того, щоб їхні сини й чоловіки йшли на війну в Україну.

Незабаром протести переросли в заворушення й зіткнення з поліцейськими. Відомо, що проти мітингувальників поліція застосувала сльозогінний газ, затримані понад сотня осіб.

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