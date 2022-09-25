У населених пунктах Республіки Дагестан (Північно-Кавказький федеральний округ РФ) почалися протести проти часткової мобілізації.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Заздалегідь анонсовані акції проходять у багатьох населених пунктах. Масштабний мітинг анонсований в столиці республіки Махачкалі. Збір на акцію було призначено з 15 до 16 години, протестувальники координують свої дії через Telegram.
Активісти мають намір вийти на акції невеликими групами в різних районах, а після об'єднатися і заповнити центральні вулиці міста, скандуючи "Ні війні, нІ мобілізації".
"Нас запитують, чому б не зібратися в одному місці всім? Відповідаю: зараз нам важливо навчити людей спільно і організовано виходити, і на цьому етапі важлива безпека. При такій стратегії у м***орів не вистачить людських ресурсів нам протистояти", – пояснюють організатори.
Також організатори заявляють про намір продовжувати протест і вночі, тому учасників акцій заздалегідь просили підготувати їжу, зарядити повербанки і йти на акцію в зручному одязі.
У мережі з'являються фото і відео з невеликих населених пунктів, як село Ендірей (30 кілометрів від адмінграци з Чечнею), де також влаштовують мітинги проти мобілізації.
Силовики розганяють протестувальників в Ендірей пострілами в повітря.
Часткова мобілізація в Росії: що варто знати
З початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого Росія вже втратила понад 50 тисяч солдатів убитими. Ще тисячі росіян були поранені, дезертирували або потрапили в полон.
На тлі значних втрат російський диктатор Володимир Путін пішов на крок, якого уникав довгий час, – в РФ оголосили мобілізацію.
Згідно з повідомленнями міністра оборони РФ Сергія Шойгу, країна прагне набрати 300 тисяч солдатів. Однак ЗМІ повідомляють, що кінцева мета – залучити для кривавої війни проти України 1-1, 2 мільйона чоловік.
Всупереч обіцянкам політичного керівництва країни, на війну відправляють не "резерв", а всіх, хто попадеться – про це вже не мовчать навіть російські пропагандисти.
ЗМІ повідомляли, що мобілізують пешою чергою жителів глибинки - де немає опозиції, ЗМІ, і рівень підтримки війни вищий.
Першу ніч після оголошення мобілізації в Бурятії називали "судною" – в бурятських селах повістки вручали всім чоловікам від 18 до 72 років посеред ночі і вимагали терміново їхати в призовний пункт.
Оголошення часткової мобілізації 21 вересня спровокувало акції протесту. Друга хвиля пройшла відбулася 24 вересня. За даними правозахисників, на акціях в 33 містах РФ затримали щонайменше 783 людини.
Президент України Володимир Зеленський після протестів звернувся до росіян і заявив: "У містах Росії пройшли протести проти мобілізації. І нехай і не масові, але вони були. І є. І це показник. Не тільки в Москві і Петербурзі. Ми знаємо реальний настрій в регіонах Росії. Ми бачимо, що люди в Дагестані, в Бурятії, в інших національних республіках і областях Росії розуміють, що їх просто кинули. Кинули на смерть". Він також поставив питання, чому, наприклад, дагестанці "повинні гинути на Харківщині або під Донецьком".