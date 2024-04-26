Запорізька атомна станція вже 785 днів перебуває під російською окупацією.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що світова спільнота має тиснути на Російську Федерацію з метою повернення під повний контроль України Запорізької атомної електростанції, аби уникнути радіаційної катастрофи на цій станції. Про це глава держави повідомив у Telegram з нагоди 38-ї річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС.

"Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози. Десятки тисяч людей ціною свого здоров’я та життя зупинили розростання Чорнобильської катастрофи та ліквідовували її страшні наслідки в 1986 році й роки потому", - зазначив президент.

При цьому, Зеленський нагадав, що два роки тому 35 днів Чорнобильська атомна станція перебувала в російській окупації. "Російські солдати розграбували лабораторії, взяли в полон охорону й знущалися з персоналу, використовували її для розгортання подальших воєнних дій", - повідомив Зеленський.

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Водночас, президент додав, що уже 785 днів найбільша у Європі Запорізька атомна станція в заручниках у російських терористів. "І це обов’язок усього світу – тиснути на Росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів", - наголосив Зеленський.

На переконання глави держави, лише це гарантуватиме, що світ не зазнає нових радіаційних катастроф – саме того, чим загрожує кожен день перебування російських окупантів на ЗАЕС.

"Пам’ятаємо силу й відданість людей, які рятували життя у 1986 році. Цінуємо кожного, хто допомагає захищати життя зараз", - відзначив глава держави.

Радіаційна небезпека для України

Сьогодні, 26 квітня, 38-а річниця Чорнобильської катастрофи - техногенної екологічно-гуманітарної катастрофи, спричиненої двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, розташованої на території України (колишньої УРСР), в ніч на 26 квітня 1986 року.

Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу проголошено 8 грудня 2016 року резолюцією A/RES/71/125 Генеральної асамблеї ООН. День пам’яті відзначається щорічно 26 квітня, починаючи з 2017 року.

4 березня 2022 року російські окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

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