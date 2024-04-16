Кремль хоче прибрати питання деокупації з порядку.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що атаки БПЛА на окуповану ЗАЕС - це спланована РФ операція. Це потрібно ворогу, щоб звинуватити Україну та зняти з порядку денного питання деокупації об'єкта.

"Російська Федерація намагається приховати власну провину і перенести наші дебати на сфабриковані питання, покликані звинуватити Україну, сподіваючись прибрати питання деокупації з порядку. З цією метою росіяни хочуть нагодувати світ версією, що ядерні реактори, чия оборона була розроблена для протистояння найважчих ударів, були атаковані малопотужними FVP-дронами ближньої дальності. Дрони, пригадую, спрямовані на приціл у піхоту та невелику техніку на відстані кількох кілометрів.", - написав він у Facebook.

За словами дипломата, мілітаризація ЗАЕС та прилеглих територій залишається частиною військової стратегії Росії. Кремль використовує їх як прикриття для артилерійських ударів по населених пунктах на іншому березі Дніпра. У списку порушень з боку Росії також:

Відео дня

встановлення протипіхотних мін по периметру станції;

блокування доступу законного керівництва та персоналу на об'єкт;

відключення автоматизованої системи передачі даних від системи радіаційного контролю;

незабезпечення повного технічного обслуговування об'єкта.

Кислиця наголосив, що єдиним виходом із поточної ситуації є повна демілітаризація та деокупація станції та прилеглих територій. Це ключова передумова для відновлення не лише ядерної безпеки, а й поваги до міжнародного права.

"Ми категорично відкидаємо божевільні звинувачення, що Україна може стати причиною ядерної катастрофи. Хтось вірить, що країна, яка досі оговтується від найбільшої ядерної катастрофи, хотіла б повторення Чорнобиля 1986 року? Це ідея, яка могла спасти на думку лише кремлівським пропагандистам, адже тільки вони відкрито мріють про те, щоб радіоактивний пил замінив українські міста", – обурився дипломат.

Він закликав міжнародну спільноту засудити російські провокації на ЗАЕС та приєднатися до реалізації запропонованої президентом Володимиром Зеленським Формули миру, а також посилити тиск на РФ, зокрема шляхом запровадження санкцій проти атомної галузі.

Ситуація на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня в МАГАТЕ заявили про детонацію дрона на території ЗАЕС. РФ, очікувано, звинуватила ЗСУ. В ГУР же назвали це російською імітаційною атакою.

Пізніше Гроссі заявив, що їм відомо про 3 прямі влучання в захисну оболонку одного з реакторів. За його словами, Запорізька атомна електростанція перебуває в небезпечній близькості від аварії.

Днями у Генштабі наголосили, що росіяни готуються до чергової провокації на ЗАЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: