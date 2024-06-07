Битва за Україну зараз має таке ж екзистенційне значення для Європи, як і битви, виграні попередніми поколіннями європейців, зазначив президент України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що російський диктатор Володимир Путін - це анти-Європа і протилежність свободі та рівності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу перед Національними зборами Франції. "Напередодні на узбережжі Нормандії, де ми всі згадували Другу світову війну й дякували переможцям у ній, одночасно було два відчуття: відчуття радості, що перемогу було здобуто, і відчуття обов’язку - обов’язку перемогу здобути", - наголосив Зеленський.

Лідер України підкреслив, що "Ми живемо в такий час, коли Європа знову перестала бути континентом миру". "На жаль. І в час, коли нацизм знову повертається. На жаль. Коли у Європі знову руйнуються вщент міста та спалюються села. Коли у Європі знову - фільтраційні табори, депортації та ненависть, яка стала новим російським культом. Коли Європу знову намагаються перекроїти силою та розказують, що ті чи інші народи нібито не заслуговують на самостійне існування", - сказав він.

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Президент зазначив, що все це сьогодні спрямовано проти України. "Але для того й так, щоб завтра бути спрямованим проти інших. Видно вже навіть черговість, як може піти агресія: Балтія, Польща, Балкани й далі", - додав глава держави.

Зеленський зазначив, що нинішній російський режим не визнає меж, бо йому недостатньо навіть Європи. Зокрема, за його словами, російський режим уже руйнував Сирію та хаотизує Сахель, інвестує в терор і підважує життя там, куди може дотягнутися, там, де не зустрічає протидію.

"Він використовує все, щоб країни слабшали: від енергоресурсів до продовольства. У ХХІ століття він повернув увесь арсенал століть минулих - від блокади моря до масового викрадення дітей нашого народу з окупованої території України, щоб "перевиховати" їх зовсім іншими - у ненависті до рідного дому", - заявив Зеленський.

Як додав президент, російський режим шантажує увесь світ, щоб у світі боялися йому справді на повну протидіяти. "Він знайде шлях, щоб дестабілізувати всіх, дестабілізувати Європу, дестабілізувати вас. Таким може бути завтра. Завтра - якщо Україна не виграє", - підкреслив Зеленський.

За його словами, ця битва, що триває зараз проти російських окупантів - триває на землі української Харківщини та Донеччини, у прикордонні з Росією й на підступах до Херсона, у підпіллі в Бердянську, Мелітополі та Криму, у небі України, у нашому Чорному морі.

"Ця битва за Україну зараз - має таке ж екзистенційне значення для Європи, як і битви, виграні попередніми поколіннями європейців. Ця битва є роздоріжжям. Моментом, коли всі разом можемо написати зараз історію, як потрібно нам, або можемо стати жертвами історії - як потрібно йому, нашому ворогу", - повідомив Зеленський.

Президент підкреслив, що цей ворог є спільним для України та Європи. "Ми повинні пам’ятати, що ззовні - ворог, який не залишає ані націй, ані буквально людей там, куди він приходить. Не залишає ані права на розмови, ані можливостей обирати, як жити людям. Життя він не залишає. Погляньте, що таке російський контроль. Це випалені, безлюдні руїни наших міст і сіл. Це факт. Погляньте, на що Путін перетворює свою ж країну та своїх же людей. Це територія знеціненого життя. Буквально зворотна сторона всього, що є цінним для нас - для нас із вами. Протилежність свободі. Протилежність рівності. Протилежність братерству. А отже, протилежність Європі. Це анти-Європа. Ось що таке Путін", - наголосив Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, 6 червня Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Франції з метою участі у важливих заходах. Глава держави має зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом США Джо Байденом.

Раніше український лідер говорив, що російський лідер не божевільний, а небезпечний, і це набагато страшніше.

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