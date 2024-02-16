Президент України разом с Макроном мають підписати нову угоду у сфері безпеки.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції: на порядку денному в українського лідера - третя "історична" безпекова угода.

Про своє прибуття до Парижу глава держави повідомив у Telegram. Він уточнив, що має заплановану зустріч з Макроном.

"Париж. Запланована зустріч із президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи", - повідомив Зеленський.

Що відомо про турне Зеленського до ЄС

Як вже зазначалося, сьогодні, 16 лютого, у Парижі в Єлисейському палаці Володимир Зеленський та Еммануель Макрон мають підписати угоду про співпрацю у галузі безпеки.

У п'ятницю Зеленський вже відвідав Берлін, де під час зустрічі з канцлером Олафом Шольцем було підписано аналогічний документ.

У ньому зазначалося, Німеччина налаштована продовжувати надавати Україні сучасне військове обладнання, надаючи пріоритет протиповітряній обороні, артилерії, бронетехніці, включаючи боєприпаси. Вона має намір надавати непохитну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти Україні захиститися, відновити територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Німеччина непохитна у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах кордонів, міжнародно визнаних із 1991 року.

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