Президент України провів відповідні наради з військовим і силовим керівництвом держави.

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна готує конкретну відповідь на терор російських загарбників, який чиниться проти Харкова.

Про це глава держави повідомив в Telegram. Зеленський зазначив, що перебуває на зв’язку з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. "Детально обговорили ситуацію на фронті, планування наших подальших дій", - наголосив президент.

Крім того, міністр оборони Рустем Умєров доповів щодо ситуації з боєприпасами. "Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави", - підкреслив Зеленський.

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Ще окрема розмова відбулася з головою СБУ Василем Малюком, керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

"Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога – дуже конкретну і справедливу", - наголосив Зеленський.

Удари по Харкову

7 квітня російські загарбники вчергове здійснили повітряну атаку ракетами на Харків. Відомо, що внаслідок ударів є поранені. Всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Один прийшовся у приватний будинок.

Вночі Харків зазнав атаки ударними дронами. Тоді один ворожий безпілотник-камікадзе влучив у приватний будинок.

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