Зокрема, не можна дозволити Росії дати можливості заново підготуватися до ще більш потужної війни проти України, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що ключова мета нашої держави на цей рік - не здати українські території і не дозволити Російській Федерації заморозити конфлікт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції із президентом Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом у Ризі. Зокрема, у президента України запитали, що ключовим для України є у цьому році з огляду на його заяву, що "витримати цей рік - означає витримати всю цю повномасштабну війну".

"Це таке запитання, яке можна довго дискутувати, але під час війни на дискусію, напевно, немає часу. Хоча ця дискусія була б важливою, особливо для партнерів, які усе ще балансують у своїй впевненості", - сказав Зеленський.

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У цьому зв'язку, глава держави наголосив, що витримати цей рік - це не здати українські території, не дати заморозити конфлікт і не давати можливості для розповсюдження російським наративам, які інколи можна побачити навіть на медійних платформах Європи і США, бо Росія вкладає дуже багато грошей у дезінформацію.

"Не дати заморозити конфлікт. Не дати Росії підготуватися до потужного контрнаступу за рік, за два, за три, за п'ять... Не дати цього їм зробити, закінчити війну до цього. Не дати можливості їм збільшити їх виробництво. Не дати можливості заморозити конфлікт у цьому році, щоби їх військові почали готуватися, почали потужну підготовку. Щоб молоді люди, які сьогодні не знають для чого вони приходять на нашу землю і вмирають, - щоб вони не перетворилися через інформаційну політику і через додаткові роки й тренування, не перетворилися на ту саму армію, яка на початку війни до нас прийшла і нас вбивала", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що усього цього не можна допустити, щоби не дати Росії знову стати потужною.

Також він нагадав, що в Росії дуже багато людей, яких не жаліють і кидають на війну. За його словами, Росія у своєму ставленні кидає на війну не масу людей, а масу м'яса.

Як вважає Зеленський, якщо буде заморожено конфлікт, з Росії поступово країни та бізнеси почнуть знімати санкції, почнуть послаблювати обмежувальні заходи. "І почнуть риторику, а для чого новий санкційний пакет, якщо немає бойових дій? А для чого ще впроваджувати якісь санкції? А давайте якось домовимося. А при чому тут "трійка", а для чого застосовувати проти них трибунал, усе ж закінчено? Усе ж заморожено? Але це буде незакінчена війна. Одна справа, коли ви на це дивитися, що це закінчена війна. А інша справа - це заморожений конфлікт. Для України - це підготовка Росії до реваншу. Ось, що це буде", - наголосив Зеленський.

Президент сказав, що плани України стосуються того, аби не допустити усього цього, і консолідувати суспільства інших держав, аби плани України збігалися з цілями і можливостями міжнародних партнерів.

"Бо виконати наші плани - це бути нам потужними. Це мати нам допомогу. І це - розраховувати на можливості наших партнерів. Наші цілі - вони українські, але плани повинні співпадати з можливостями наших партнерів", - наголосив Зеленський.

Триває війна в Україні - новини, які сьогодні варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Володимир Зеленський наголосив, що витримати цей рік - означає витримати всю цю повномасштабну війну, яку Росія веде проти України. Він зазначив, що триває робота з усіма партнерами для того, щоб цього місяця Україна отримала достатній обсяг оборонних пакетів.

Український лідер також зробив жорстку заяву про чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали з Батьківщини. Президент підкреслив, що такі чоловіки мають бути в Україні.

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