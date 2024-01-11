Глава держави заявив, що є питання до тих українців, які поза законом виїхали за кордон.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чоловіки мобілізаційного віку, які виїхали за кордон, мають бути в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спілкування з медіа разом з премʼєр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у Таллінні. Зокрема, у нього запитали, чи повинна Естонія передати Україні молодих українців призовного віку, які живуть на естонській території. "Є питання не в українських громадянах, які виїхали з самого початку війни. Виїжджали люди чоловічої, жіночої статі різного віку, виїжджали діти. Зрозуміло, що була війна. Ніхто з людей не знав, що буде завтра. Усі рятувалися. Кордони ми усі відкривали у будь-які держави наших сусідів, наших друзів, аби люди не давили один одного на кордоні", - сказав Зеленський.

Водночас, як зазначив глава держави, Україні на початку війни вдалося відстояти і повернути 50% від захопленої росіянами території. "Ми відбили ворога. І два роки б'ються наші хлопці. І у цей час, я скажу вам відверто, є люди, які поза правил або поза законом перетинали кордон. І це питання до цих людей, до цих чоловіків. Якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні, і вони повинні бути в Україні. Я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон", - сказав Зеленський.

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Президент додав, що сьогодні говорив голові естонського уряду про те, що існує звичайне людське правило. "Одного військового оплачує держава Україна. Нам ніхто нічим цим не допомагає. На одного військового йде шість-вісім платників податків. І якщо ви в Україні, і ви не на фронті, а ви працюєте - де б ви не працювали, ми з повагою відносимося до кожної людини - і якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу, і це дуже потрібно", - наголосив Зеленський.

"Але якщо ви за кордоном, і ви мобілізаційного віку, і ви не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом. То існують питання. Ось і все. Тобто, позиція така, що якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми хочемо зберегти Європу, то усі ми повинні розуміти: або ми допомагаємо Україні, або ні. Або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни, які працюють і сплачують податки, бо не буде грошей на військового, а не буде на військового грошей - не буде військового, не буде кому захищати Україну. Такі правила життя", - наголосив Зеленський.

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У листопаді ЗМІ повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення РФ кордони сусідніх країн нелегально перетнули близько 19 740 українців. Ще 21 113 людей затримали на кордоні.

У Державній прикордонній службі повідомляли, що з країни щодня виїжджає близько шести тисяч чоловіків призовного віку. Водночас близько 100 людей отримують відмову у перетині державного кордону.

Наприкінці грудня міністр оборони України Рустем Умєров сказав, що в Україні хочуть провести облік військовозобов'язаних громадян, які виїхали за кордон. Окремо Умєров говорив, що у Міноборони мають інформацію про кількість українських чоловіків призовного віку, що нині перебувають за кордоном, і вже "консолідували всі бази даних". Умєров також висловив упевненість, що частина цих чоловіків повернеться в Україну. На переконання міністра оборони, людей, які хочуть служити своїй нації, набагато більше, ніж тих, які хочуть уникнути цього.

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