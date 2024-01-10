За словами Зеленського, у медіа звучать різні голоси та обговорення.

Потрібна рішучість партнерів, бо президент Росії не заспокоїться поки не зруйнує Україну, а потім піде до інших країн.

"Ніякого тиску з боку партнерів немає щодо припинення нашого захисту. Я б не сказав про припинення бойових дій, бо все ж таки це наш справедливий захист, припинення нашої боротьби. Тиску немає щодо замороження конфлікту. Поки що немає. Є різні голоси - і я в медіа їх чув, читав і знаю. Є різні голоси, і є різні обговорення. Я думаю, що партнери поки офіційно не готові нам давати відповідні сигнали. Принаймні я їх особисто не чув", – сказав президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Президент зазначив, що риторика президента Росії Володимира Путіна свідчить про те, що він не збирається зупинятися.

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"Він хоче нас повністю окупувати. І та іноді невпевненість партнерів щодо фінансової та оборонної допомоги України, відсутність швидкої реакції, тільки додає хоробрості і сил РФ", - підкреслив він.

За словами голови держави, потрібні швидкі рішення питань з боку партнерів.

"Російський президент поки не зруйнує Україну не заспокоїться. Після України ви прекрасно знаєте у кого наступні ризики", - сказав Зеленський.

На його думку, Литва, Латвія, Естонія, Молдова можуть бути наступні, якщо Україна не витримає. При цьому президент нагадав, що в Росії вже почали говорити про Фінляндію, про незалежність Узбекистану.

"Він не закінчить це поки ми всі разом не закінчимо його", - сказав Зеленський про Путіна.

Президент України наголосив, що підписані сьогодні в Литві двосторонні договори щодо співробітництва в оборонній сфері дозволять зменшити дефіцит зброї.

"Зброї бракує для нас, зброї не вистачає для всього світу. Порожні склади і багато викликів для оборони багатьох країн світу", – зауважив український лідер.

Зеленський сказав, що зараз відбувається відповідна робота з партнерами в США та в Європі.

"Не будемо чекати поки весь дефіцит сам собою закриється. Цього не буде, цього не станеться", – підкреслив він.

Президент вважає, що в найближчий час Україна не зможе з партнерами виробляти сучасні ППО, а цього бракує дуже сильно. Зеленський розповів, що в останні дні грудня – на початку січня Росія завдала по Україні 500 ударів ракетами і дронами, а наші захисники змогли відбити 70% цих ударів.

"Тому боротися з цією вражиною можна технологіями", – наголосив очільник держави.

Як він розповів, Україна нарощувати виробництво своїх дронів, а також є домовленості з Литвою та іншими партнерами щодо засобів, які будуть спрямовані на боротьбу з ворожими дронами.

Візит Зеленського до Литви

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Володимир Зеленський перебуває в Литві. Президент цієї країни Гітанас Науседа повідомив, що на Раді національної оборони Литви схвалено пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів євро.

Він зазначив, що у січні в Україну буде направлено боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому бронетранспортери М577. Науседа зазначив, що сьогодні підписано угоди між оборонними промисловостями двох країн.

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