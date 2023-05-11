Президент Володимир Зеленський відкинув побоювання щодо того, що Україна може втратити підтримку Вашингтона після президентських виборів у США.
Зеленського в інтерв'ю BBC наголосив, що до того часу українці вже переможуть у війні проти Російської Федерації.
Таким чином, голова держави відповів на питання щодо можливості втрати підтримки США, якщо президента Джо Байдена, який пообіцяв підтримувати Україну скільки завгодно, не переоберуть у листопаді 2024 року.
Зеленський зауважив, що Україна все ще користується двопартійною підтримкою в Конгресі США, а не тільки чинного президента.
"Хто знає, де ми будемо [коли відбудуться вибори]? Я вірю, що до того часу ми переможемо", - вважає Зеленський.
Американські вибори та війна в Україні
Як раніше повідомляв УНІАН, у США розгорівся скандал через заяви губернатора штату Флорида Рона Десантіса, який, як очікується, спробує поборотися за висунення кандидатом у президенти США від Республіканської партії. він заявив, що захист України від вторгнення РФ не є життєво важливим інтересом для США та розкритикував республіканців, які підтримують надання допомоги Києву.
Однак одразу кілька ключових сенаторів-республіканців критично відреагували на коментарі губернатора Флориди Рона Десантіса.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяви аналітиків про можливу втрату нашою країною підтримки Вашингтона на тлі президентських виборів в США. На його переконання, Україна може зберегти підтримку союзників.