Голова відомства переконаний, що Україна може зберегти підтримку союзників.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяви аналітиків про можливу втрату нашою країною підтримки Вашингтона на тлі президентських виборів в США.

В інтерв'ю "ВВС-Україна" Кулеба висловив думку, що "ми можемо пережити будь-який вибір республіканців". На його переконання, Україна може зберегти підтримку союзників.

"Найбільша розкіш, якою Україна користується в Сполучених Штатах, це двопартійна підтримка як в демократичному, так і в республіканському таборі", – сказав Кулеба

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Вибори в США 2024 року - що варто знати

В листопаді 2024 року в США відбудуться 60-ті вибори президента США. Деякі аналітики припускають, що після них рівень підтримки України Сполученими Штатами Америки може зменшитися.

Раніше розгорівся скандал через репліки губернатора штату Флорида Рона Десантіса, який, як очікується, спробує поборотися за висунення кандидатом у президенти США від Республіканської партії.

Як зазначають журналісти та його колеги за партією, останнім часом його риторика щодо України зазнала змін. Якщо кілька років тому він підтримував надання зброї Україні, то тепер заявив, що захист країни від вторгнення РФ не є життєво важливим інтересом для США. Він також розкритикував президента-демократа Джо Байден за те, що той, мовляв, робить для України занадто багато, і республіканців, які підтримують надання допомоги Києву. Його заяви виявилися тотожними позиції колишнього президента США Дональда Трампа, який навіть звинуватив губернатора в наслідуванні.

Після згаданих коментарів кілька ключових сенаторів-республіканців висловили незгоду з Десантісом і розкритикували його за зміну позиції і формулювання на кшталт "територіальна суперечка", які він вживав щодо війни в Україні.

Водночас окремі республіканці зауважили, що серед представників партії та її виборців є чимало тих, хто поділяє думки Десантіса.

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