Російські військові обʼєкти та логістика мають відчути наслідки своєї війни, наголосив Зеленський.

У ніч на 26 липня Росія завдала комбінованого удару по території України. Під обстріл потрапили Сумська, Харківська та Дніпропетровська області.

Ворог використовував ракети, зокрема балістику, та дрони, повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram-каналі. "Рятувальники одразу відреагували. Я вдячний за цю незмінну оперативність допомоги нашим людям. Є поранені внаслідок російського удару. На жаль, також є загиблі. Мої співчуття", - зазначив президент.

Він підкреслив, що Україна не залишає такі удари без відповіді. Українські далекобійні дрони це забезпечують.

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"Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти мають відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки. Влучність наших дронів, щоденний характер українських відповідей – це один з тих аргументів, які точно наблизять мир", - додав Зеленський.

Російський обстріл 26 липня

Російські окупанти в ніч на 26 липня завдали масованого комбінованого удару по Дніпропетровській області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Харків майже три години перебував під масованою комбінованою атакою. За словами мера міста, ворог застосував одразу кілька типів озброєння – керовані авіабомби, балістичні ракети та дрони-камікадзе. Постраждало п’ятеро людей. Серед них — троє рятувальників.

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