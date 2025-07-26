У Харкові постраждало п’ятеро людей, серед них — троє рятувальників. Також окупанти вдарили по Змієву і Запорізькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

В ніч на 26 липня Харків майже три години перебував під масованою комбінованою атакою.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. "Ворог застосував одразу кілька типів озброєння – керовані авіабомби, балістичні ракети та дрони-камікадзе", - деталізував він.

За даними Терехова, попередньо зафіксовано 4 удари керованими авіабомбами, 2 удари балістичними ракетами та близько 15 атак "Шахедами".

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Мер міста повідомив, що пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу. "Станом на ранок — триває ліквідація 7 пожеж у Київському районі", - деталізував він.

"Постраждало п’ятеро людей. Серед них — троє рятувальників. Вони отримали поранення вже після першого прильоту — під час повторного удару. Ворог цілить по тим, хто рятує та ліквідовує наслідки бомбардувань. Це в чистому вигляді тероризм", - підкреслив Терехов.

Як додав очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, окупанти також вдарили по місту Зміїв, внаслідок чого поранення отримав 50-річний чоловік.

"Його шпиталізували. На цю хвилину кількість постраждалих збільшилася до трьох осіб", - зазначив голова ОВА.

Крім цього, вранці зявилась інформація, що ворог бив по цілій низці населених пукнтів Запорізької області, внаслідок чого там є загиблі та поранені.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, троє людей загинули, ще двоє людей поранені внаслідок ворожих атак на Василівський, Пологівський та Запорізький райони.

"Надійшло 27 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об’єктів інфраструктури", - додав Федоров.

Атаки Росії по Харкову

25 липня російські загарбники протягом дня завдали кілька ударів по Харкову. Зокрема вдень ворог вдарив КАБом по лікарні, внаслідок чого поранення дістали понад 10 осіб.

А вчора пізно увечері росіяни атакували ударними дронами Шевченківський район міста. Влада повідомляла, що минулося без постраждалих.

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