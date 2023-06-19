Глава держави заявив, що Україна дійшла до надважливого періоду в контексті наступальних дій нашої армії.

Президент України Володимир Зеленський відзначив дії українських розвідників та бійців ЗСУ на одному з найжорстокіших напрямків фронту.

Лідер країни у своєму зверненні вказав, що йдеться про бойові дії на Таврійській лінії. За словами Зеленського, минулий тиждень став надважливим для оборони та наступальних дій нашої армії.

"Дуже важливий для нас усіх тиждень: для нашої оборони, для наших кроків уперед – для наших наступальних дій. І саме час подякувати всім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня", - заявив він.

Президент окремо виділив заслуги воїнів 130-го окремого розвідувального батальйону ЗС України, а також успіхи морпіхів, піхотинців, танкістів, артилеристів та інших представників Сил безпеки та оборони, які воюють на Таврійському напрямку.

Контрнаступ ЗСУ дозволив деокупувати 8 населених пунктів в Україні

Нагадаємо, що сьогодні зранку заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр зазначила - за підсумком бойових дій на минулому тижні наша армія деокупувала 8 населених пунктів.

Вона підтвердила, що під контролем України перебувають П'ятихатки, а також населені пункти Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне.

Маляр підкреслила, що ці території були звільненні бійцями підрозділів ОСУВ "Таврія". Вони просунулися вглиб територій росіян до 7 км.

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