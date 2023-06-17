Також президент відзначив країни, які допомагають Україні.

Президент України Володимир Зеленський подякував військовим за просування вперед на Сході, а також за стійкість і мужність.

Про це він сказав під час традиційного вечірнього відеозвернення. Крім того, за словами глави держави, за цей тиждень партнери України зробили нові кроки для підтримці держави.

Зокрема, як зазначив Зеленський, США надали черговий вагомий пакет військової допомоги: ППО, артилерія, снаряди для HIMARS, протитанкова зброя, бронетехніка.

Крім того, Нідерланди надали новий оборонний пакет, який "посилить наш повітряний щит". "Спільна робота Нідерландів, США, Данії, Великобританії по закупівлі ракет для ППО врятує тисячі наших людей", - наголосив президент.

Зеленський відзначив Німеччину за доставку техніки, за готовність надавати Україні ракети для Patriot, а Італію – за реалізацію оборонних домовленостей, Данію - за готовність оперативно працювати, щоб коаліція сучасних винищувачів реально наблизила завершення цієї війни спільною перемогою.

Президент України подякував Данії і Норвегії за посилення нашої артилерії, бо саме від неї "залежить чи рухається свобода вперед". Він зазначив, що Швеції надала Україні вже 12 пакет допомоги і показує реальну готовність розпочати підготовку наших пілотів для польотів на сучасних винищувачах. Зеленський відзначив лідерство Великої Британії в допомозі та підтримці України, надання нашим ЗСУ далекобійних ракет.

Президент подякував всім країнам-учасницям "Рамштайну", чергове засідання якого відбулось цього тижня, за незмінну конструктивність.

Також відзначив допомогу всіх тих міжнародних організацій і країн, хто допомагає долати наслідки російського теракту на Каховській ГЕС.

Зеленський зазначив, що сейм Польщі ухвалив резолюцію на підтримку членства України в НАТО.

"Правильний сигнал у правильний час. Коли готуємо змістовне наповнення для саміту у Вільнюсі", - підкреслив він.

Президент України відзначив, що парламент Люксембургу ухвалив рішення, яким визнається Голодомор як геноцид українського народу. "Він став 26 державою, яка офіційно визнала Голодомор геноцидом", - сказав Зеленський.

Підсумки Рамштайн-13

Міністр оборони США Ллойд Остін розповів після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-13"), яке відбувалося у Брюсселі (Бельгія), як країни зголосилися надати Україні допомогу. Зокрема, Канада зобов'язалася виділити ще $500 млн на пакет підтримки для України. Він включатиме понад 200 критично важливих ракет протиповітряної оборони, які допоможуть захистити небо України.

Крім того, США, Великобританія, Данія і Нідерланди зробили грошові внески на закупівлю додаткових зенітних ракет ППО для України.

Норвегія і Німеччина оголосили про багаторічні пакети. Данія оголосила про свій власний пакет на майже на $2,6 млрд на військову допомогу на період до 2024 року включно.

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