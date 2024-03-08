У Росії немає поваги до лідерів інших держав, додав він.

Балістична ракета, якою Росія вдарила по Одесі під час візиту президента України Володимира Зеленського, "прилетіла" приблизно за 300-400 метрів від нього.

Про це очільник держави розповів в інтерв’ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai 1. "Ракета дуже швидко прийшла, сирена почала працювати, але дуже коротко, тому що удар, як ми розуміємо, йшов з окупованого Криму. Тому дуже швидко не вдалося командам зреагувати", - згадав він.

Зеленський каже, що не знає, на кого загарбники спрямували удар. "У будь-якому випадку, це щось неймовірне, коли у нас прем'єр-міністр іншої держави. Я вже не говорю про себе, я кажу про якусь повагу до лідерів інших держав, до людей інших держав. Ви бачите, що від Росії, від Путіна її просто немає - вдарити балістичною ракетою, коли візит прем'єр-міністра Греції. Він був дуже здивований, а я ні", - додав президент.

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Що відомо про ракетний удар по Одесі:

Як повідомляв УНІАН, 6 березня російська загарбницька армія завдала ракетного удару по Одесі. В цей час в морському порту з візитом перебували Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції, вони не встигли перейти в укриття.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що окупанти "запулили в заздалегідь сплановане місце". Він заявив, що йому шкода, що не було вбито президента України.

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