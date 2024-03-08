Прем'єр Греції гнівно прокоментував удар Росії по місту в той час, коли він перебував у ньому з візитом.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, який став свідком російського ракетного удару по Одесі, заявив, що Кремлю не вийде залякати партнерів України. Про це він сказав під час виступу на пресконференції Європейської народної партії, яка відбулася у Бухаресті, його слова цитує ERT News.

"У нас має бути лише одне послання до Кремля: Ви нас не залякаєте, ми будемо продовжувати підтримувати Україну та її великих громадян стільки, скільки буде потрібно. І, звичайно, ми залишатимемося повністю єдиними в цьому рішенні", – запевнив Міцотакіс.

За його словами, Європейський Союз надає чіткий сигнал щодо того, що Європа ніколи не сприйме будь-яке порушення міжнародного права, територіальної цілісності або зміни кордонів силою.

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Що відомо про атаку РФ на Одесу під час візиту прем'єр-міністра Греції

Як писав УНІАН, 6 березня РФ вдарила по Одесі ракетою під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Пізніше стало відомо, що російська ракета вибухнула за 500 метрів від місця перебування політиків в Одесі.

"Зеленський часто здійснює ризиковані поїздки на передову і вітав десятки світових лідерів в Україні за більш ніж два роки війни з Росією, але напад у середу може стати одним із найближчих викликів для президента. Близькість удару до Міцотакіса - лідера країни-члена НАТО - також підкреслює небезпеку таких візитів і потенційні глобальні наслідки конфлікту", - писали тоді у матеріалі видання CNN.

В цей день внаслідок російського удару по портовій інфраструктурі Одеси загинуло п'ятеро людей.

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