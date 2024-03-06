Учасники зустрічі не встигли навіть спуститися в укриття.

Під час зустрічі в Одесі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса Росія завдала удар по місту. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільного брифінгу повідомив український лідер.

"Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити – по військовим, чи цивільним... Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю. що є загиблі, є поранені", — сказав Зеленський.

За словами Кириакоса Мицотакиса, під час удару вони перебувалм в Одеському морському порту. Зеленський та його штаб показували порт, та розповідали про його значення та про те, що треба, щоб розширити можливості морського коридору для цивільних суден тощо.

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"Вже наприкінці ми почуло звук сирен й були вибухи, які дуже близько відбулися біля нас. Ми не встигли піти у якесь захищене місце. І тому це дуже вражаючий досвід. Ми розуміємо, що ця війна стосується всіх. Немає людей, які знаходяться поза цією війною. Ця війна не милує нікого", - сказав грецький прем’єр-міністр.

Російські атаки по Одесі

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія також запустила по Україні 42 ударні безпілотники, з яких 38 вдалося ліквідувати. Зокрема, "Шахеди" знищені на території Одеської, Сумської, Херсонської, Дніпропетровської, Харківської, Черкаської, Хмельницької та Вінницької областей.

Зокрема, в операційній зоні Сил оборони півдня підрозділи ППО в інтенсивному режимі протягом чотирьох годин відбивали масовану атаку дронів - 20 цілей було знищено, з них дві - на Херсонщині та 18 - на Одещині. Йшлося, що ворог вкотре підступно спрямовував ударні безпілотники по населених пунктах, промислових об'єктах прибережної зони, а маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу ППО. Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено рекреаційний об'єкт, газогін, житлові будинки у приватному секторі.

А вже вдень росіяни вдарили по Одесі крилатою ракетою.

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