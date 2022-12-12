Кілька його публікацій в Instagram лягли в основу справи.

Суд Чити (Забайкальський край) оштрафував росіянина Івана Лосєва на 30 тисяч рублів за переказ його сну за участю президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє "Сибір.Реалія", суд визнав Лосєва винним у дискредитації армії РФ.

Справу завели через його історію в Instagram, в якій Лосєв розповів наступне: "Сьогодні наснилося, що мене мобілізували, привезли в якийсь підготовчий табір, і в цей момент туди вривається ЗСУ на чолі з Зеленським, всіх скрутили, збираються розстрілювати, і в цей момент Зеленський проходить повз мене і каже: "О, я твої сторіси в інсті бачив, Слава Україні!". Я йому відповідаю: "Героям Слава!". Зеленський радісно стукає мені по плечу і каже: "Так, його відпустіть, всіх інших розстріляти". І ось ми з ним стоїмо, дивимося на все це, і я йому кажу: "А можна з вами селфі для інсти зробити?". Зеленський каже: "Можна".

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Як повідомив сам Лосєв, після вивчення його сторінки в Instagram правоохоронці знайшли принаймні шість підстав для порушення кримінальної справи. Вивчали сторінку читинця співробітники ФСБ із Забайкальська (400 км від Чити) – ще в кінці вересня. Свої висновки вони передали в Центр з протидії екстремізму Забайкальського краю.

"Я не уявляю цього: ефесбешнік років 40 із Забайкальська сидів і з серйозним обличчям передруковував мою сторіс про те, як мені приснився Зеленський?! Це ідіотизм", - обурюється засуджений за дискредитацію армії РФ.

Дискредитація армії РФ

На початку березня, незабаром після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Держдума РФ прийняла закон про кримінальне покарання за "завідомо неправдиві фейки" про дії російських збройних сил. Ввели покарання і за заклики до перешкоджання використанню російських військ "для захисту інтересів Росії, підтримки миру і безпеки або за дискредитацію такого використання".

За цими статтями притягули до відповідальності безліч людей в РФ. Наприклад, в Бурятії тричі оштрафували тренера спортивної школи селища Онхой Валерія Яковлєва за дискредитацію Збройних сил Росії. Він зривав розклеєну по школі Z-символіку і георгіївські стрічки. А вчительку з російського села Шестаково в Смоленській області оштрафували за напис "Ні війні", також звинувативши в дискредитації армії.

У середині листопада президент РФ Володимир Путін запропонував позбавляти російського громадянства за "дискредитацію" і "фейки" про армію.

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