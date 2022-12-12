Суд Чити (Забайкальський край) оштрафував росіянина Івана Лосєва на 30 тисяч рублів за переказ його сну за участю президента України Володимира Зеленського.
Як повідомляє "Сибір.Реалія", суд визнав Лосєва винним у дискредитації армії РФ.
Справу завели через його історію в Instagram, в якій Лосєв розповів наступне: "Сьогодні наснилося, що мене мобілізували, привезли в якийсь підготовчий табір, і в цей момент туди вривається ЗСУ на чолі з Зеленським, всіх скрутили, збираються розстрілювати, і в цей момент Зеленський проходить повз мене і каже: "О, я твої сторіси в інсті бачив, Слава Україні!". Я йому відповідаю: "Героям Слава!". Зеленський радісно стукає мені по плечу і каже: "Так, його відпустіть, всіх інших розстріляти". І ось ми з ним стоїмо, дивимося на все це, і я йому кажу: "А можна з вами селфі для інсти зробити?". Зеленський каже: "Можна".
Як повідомив сам Лосєв, після вивчення його сторінки в Instagram правоохоронці знайшли принаймні шість підстав для порушення кримінальної справи. Вивчали сторінку читинця співробітники ФСБ із Забайкальська (400 км від Чити) – ще в кінці вересня. Свої висновки вони передали в Центр з протидії екстремізму Забайкальського краю.
"Я не уявляю цього: ефесбешнік років 40 із Забайкальська сидів і з серйозним обличчям передруковував мою сторіс про те, як мені приснився Зеленський?! Це ідіотизм", - обурюється засуджений за дискредитацію армії РФ.
Дискредитація армії РФ
На початку березня, незабаром після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Держдума РФ прийняла закон про кримінальне покарання за "завідомо неправдиві фейки" про дії російських збройних сил. Ввели покарання і за заклики до перешкоджання використанню російських військ "для захисту інтересів Росії, підтримки миру і безпеки або за дискредитацію такого використання".
За цими статтями притягули до відповідальності безліч людей в РФ. Наприклад, в Бурятії тричі оштрафували тренера спортивної школи селища Онхой Валерія Яковлєва за дискредитацію Збройних сил Росії. Він зривав розклеєну по школі Z-символіку і георгіївські стрічки. А вчительку з російського села Шестаково в Смоленській області оштрафували за напис "Ні війні", також звинувативши в дискредитації армії.
У середині листопада президент РФ Володимир Путін запропонував позбавляти російського громадянства за "дискредитацію" і "фейки" про армію.