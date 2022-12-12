Саміт "Великої сімки" відбудеться сьогодні.

Президент України Володимир Зеленський анонсує новини для України від саміту країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія).

Про це глава держави повідомив за підсумками розмови з президентом США Джо Байденом. "Вже сьогодні відбудеться саміт "Великої сімки". Україна братиме участь. Зараз ми скоординували наші позиції з Америкою. Це буде дуже важливий саміт. Будуть новини", - заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що був радий під час розмови відчути, що українська формула миру сприймається позитивно. "І це додає оптимізму", - заявив президент.

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"Чим швидше будуть реалізовані пункти формули, тим міцнішими будуть гарантії безпеки України та усієї Європи" - сказав Зеленський.

Також він сказав, що вже починається робота над глобальним самітом миру. "Самітом, який зробить українську формулу миру реальністю", - додав Зеленський.

Формула миру

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Зеленський повідомив міжнародній спільноті українську формулу досягнення миру та закликав іноземних лідерів допомогти реалізувати її.

За словами Зеленського, кожен пункт формули чітко опрацьований: це радіаційна та ядерна безпека; продовольча та енергетична безпека; протидія екоциду; звільнення всіх полонених та депортованих; виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ та припинення бойових дій; недопущення ескалації та фіксація закінчення війни.

Пізніше він розповів, що у світі українську формулу миру сприймають надзвичайно позитивно.

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