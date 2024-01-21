Президент наголосив, що Путін не хоче миру з Україною і не відмовився від своїх загарбницьких цілей.

Російський диктатор Володимир Путін прагне окупувати всю територію України і ніколи не хотів миру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

"Він (Путін - УНІАН) не хоче жодного миру з Україною", - сказав Зеленський.

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Крім того, український лідер наголосив, що не уявляє підписання мирної угоди, згідно з якою тимчасово окуповані території Донбасу і Криму відійдуть до РФ.

"Якщо ми хочемо зупинити його (Путіна – УНІАН), якщо світ не хоче, щоб це повторилося, щоб не було цієї агресії через кілька років, то краще впоратися з нею тепер", - сказав Зеленський.

Він також додав, що мир у Європі можливий лише після того, коли всі затямлять, що Україна справді є незалежною. Водночас президент визнав, що "звичайно, краще знайти політичний шлях повернення нашої незалежності".

Загарбницькі цілі Путіна

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Росії Володимир Путін нарешті зізнався, що він завойовує, а не "звільняє" Україну. Під час зустрічі з очільниками муніципалітетів диктатор випадково промовився, підтвердивши, що міфічна версія "звільнення України" є брехнею.

"Спроба спонукати нас відмовитися від тих завоювань, які ми реалізували за останні 1,5 року... Ну, це неможливо. Всі розуміють, що це неможливо: і правлячі кола в Україні розуміють, і західні еліти розуміють", - заявив Путін.

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