Він висловив думку, що на той час Путін не блефував і не намагався обдурити західні країни.

Якщо Україна програє, то вороги США визначатимуть світовий порядок.

Таку думку висловив лорд Джордж Робертсон, колишній голова НАТО, назвавши у переліку противників китайців, росіян, іранців та північнокорейців. "Це зробить світ дуже, дуже незручним для моїх онуків", – сказав він про небезпеку перемоги РФ в її війні проти України в інтерв'ю The Telegraph.

"Якщо вони (українці) програють, якщо виграє Путін, то ми всі програємо", - висловився він. При цьому екс-генсек НАТО застеріг від кризи цінностей на Заході та "приголомшливого вакууму лідерства".

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Видання зазначило, що Робертсон побоюється, що "між бравадою західної риторики та нерішучістю їхніх дій все ще є надто великий розрив, щоб Кремль сприймав їх серйозно". При цьому виступ британського прем’єр-міністра про підтримку України Робертсон вважає недостатнім, оскільки не було оголошено, коли Україні дадуть багаторічні зобов’язання.

"Гроші, які ми зараз платимо за Україну, незабаром закінчаться. Прем’єр-міністр їде туди, видає всі необхідні звуки, отримує нагороду та оголошує 2,5 млрд фунтів стерлінгів на наступний рік. Але їм потрібно, щоб ми сказали: "Ми будемо давати 2,5 млрд фунтів стерлінгів щороку. Це єдине, що почули б у Кремлі", – підкреслив екс-очільник НАТО.

Крім того Робертсон розкритикував поведінку і президента США Джо Байдена щодо проблем в забезпеченні України.

Робертсон також розповів, що при особистій зустрічі російський президент Володимир Путін питав його, коли РФ запросять приєднатися до НАТО. Він додав, що не думає, що тоді Путін блефував і обдурював Захід. "Не думаю, що він брехав. Він змінився. Щось всередині нього живило цю ідею відтворити повагу, захоплення Радянським Союзом", - висловив думку колишній очільник НАТО.

Робертсон висловив думку, що в разі перемоги над Україною "він (Путін) зачистить Молдову, Вірменію, Казахстан – створить там буфер".

Хо такий Джордж Робертсон

Лорд Робертсон - генсек НАТО у 1999-2003 роках. Він очолював втручання сил альянсу в Косово в 1999 році. У цей же час альянс запросив до вступу країни Східної Європи та єдиний раз в історії застосував ст. 5 Статуту НАТО після терактів 11 вересня 2001 року.

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