Диктатор випадково "спалив", що його дивна мета війни насправді є брехнею.

Президент Росії Володимир Путін нарешті зізнався, що він завойовує, а не "звільняє" Україну.

Під час зустрічі з очільниками муніципалітетів диктатор випадково промовився, підтвердивши, що міфічна версія "звільнення України" є брехнею.

"Спроба спонукати нас відмовитися від тих завоювань, які ми реалізували за останні 1,5 року... Ну, це неможливо. Всі розуміють, що це неможливо: і правлячі кола в Україні розуміють, і західні еліти розуміють", - заявив Путін.

Що ще сказав Путін про Україну

Як повідомляв УНІАН, диктатор Путін видав кілька заяв щодо кривавої війни, яку він розв'язав проти України. Він несподівано "занив", що Україна відмовилася від переговорів з РФ. Ба більше, він вбачає загрозу для української державності.

"Україна відмовилася від переговорів з Росією. Придурки, давно все закінчилося б... Формула миру Зеленського - це заборонні вимоги для переговорів", - заявив диктатор.

Також Путін зазначив, що "контрнаступ провалено", а ініціатива нібито на боці окупантів. Диктатор наголосив, "якщо продовжуватиметься те саме, що й зараз, українській державності може бути завдано непоправний і дуже серйозний удар".

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