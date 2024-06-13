Зокрема, глава держави закликає прискорити перехід на багатоцільові винищувачі F-16 та своєчасно надати обіцяну допомогу.

Президент України Володимир Зеленський закликає лідерів країн "Великої сімки" (Італії, Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції і Японії) збільшити кількість навчальних центрів для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Про це Зеленський заявив під час виступу на саміті "Групи семи" ,який відбувається в Італії.

Зокрема, глава держави заявив, що уже зараз треба зробити довершеною і взаємодію у конкретній допомозі українським воїнам.

Як повідомив Зеленський, з кожним лідером "Великої сімки" обговорюється кілька речей, які максимально потрібні Україні. За його словами, йдеться про ППО, і передусім системи "Петріот", які збивають усі російські ракети, а також про українську далекобійність і можливість знищувати російських терористів там, де вони є, включно з територією самої Росії.

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"Нещодавній дозвіл на застосування західної зброї поза нашою територією для захисту Харкова та інших міст зміцнив нас від російських ударів. Але ми ще в пошуку додаткових "Петріотів" і потребуємо й надалі таких же сильних кроків, як були зроблені для нашої далекобійності", - відзначив Зеленський.

При цьому, особливу увагу глава держави приділив винищувачам F-16 та своєчасному постачанню обіцяної допомоги.

"Я також прошу вас зробити все можливе, щоб прискорити наш перехід на F-16, що означає прискорення підготовки пілотів і збільшення кількості навчальних центрів для пілотів. І в мене є одне повідомлення від наших військових – вони вдячні за всі пакети військової підтримки, які ви надали, і просять вас доправити їх в Україну, нашим воїнам якнайшвидше", - наголосив Зеленський.

Навчання українських пілотів на F-16

Раніше видання Politico поширило інформацію, що українські посадовці вимагають від США та інших країн посилити підготовку пілотів для винищувачів F-16. Київ наголошує, що чинна програма не випускає достатньої кількості льотчиків для керування винищувачами, які незабаром отримають ЗСУ. Стверджувалося, що в Україні заявляють про 30 пілотів, які можуть негайно розпочати навчання у США. Проте адміністрація президента Джо Байдена повідомила Києву, що в її програмі тренувань, які проходять в Аризоні, не вистачає місць, щоб прийняти більше ніж 12 пілотів одночасно. Дві інші установи в Данії та Румунії мають подібну проблему.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг підтримує, аби Україна завдала удари по території Російської Федерації з винищувачів F-16, коли вони прибудуть до України.

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