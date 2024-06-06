У США немає достатньої кількості місць для підготовки українських пілотів, оскільки у черзі стоять і інші країни.

Українські посадовці вимагають від США та інших країн посилити підготовку пілотів для винищувачів F-16. Київ наголошує, що чинна програма не випускає достатньої кількості льотчиків для керування винищувачами, які незабаром отримають ЗСУ.

Про це пише Politico. Зазначається, що в Україні заявляють про 30 пілотів, які можуть негайно розпочати навчання у США. Проте адміністрація Байдена повідомила Києву, що в її програмі тренувань, які проходять в Арізоні, не вистачає місць, щоб прийняти більше ніж 12 пілотів одночасно. Дві інші установи в Данії та Румунії мають подібну проблему.

"Це остання перешкода в тривалих зусиллях, спрямованих на те, щоб отримати сучасні винищувачі F-16 для України. Київ почав наполягати на отриманні цих літаків через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, але неодноразово отримував відмову від адміністрації Байдена. У травні 2023 року президент Джо Байден задовольнив прохання інших країн надіслати свої F-16, але логістичні проблеми неодноразово затримували навчання. Ще більше ускладнювало ситуацію те, що західним країнам знадобилися місяці, щоб погодитися на відправку власних літаків в Україну", – нагологшує видання. Відео дня

Протягом останніх тижнів Україна офіційно звертася до США з проханням підготувати більше пілотів на базі Національної гвардії Морріс Ейр у Тусоні, Арізона. Законодавці на Капітолійському пагорбі, в тому числі Джим Хаймс (конгресмен від штату Коннектикут) і Майк Тернер (республіканець від штату Огайо), лідери Комітету з питань розвідки Палати представників, також тиснули на адміністрацію Байдена, щоб вона схвалила підготовку додаткової кількості льотчиків.

Минулого місяця вони разом з кількома іншими законодавцями написали листа до Пентагону з проханням надати пріоритет цьому питанню.

Що кажуть у США

Штати заявили, що у черзі на навчання на F-16 на базі стоять і інші країни, і вони не можуть порушити свої зобов'язання перед ними.

"Ми розуміємо, що вони не хочуть розривати ці контракти, але вони могли б перевести своїх американських пілотів на іншу базу для тренувань", – зауважила українська депутатка Олександра Устінова.

Офіційний представник Пентагону майор Чарлі Дітц заявив, що десятки пілотів з кількох країн проходять базову льотну підготовку і тренування на F-16 в США і Європі, відмовившись наводити конкретні цифри.

"Ми розробили і впроваджуємо план підготовки, який відповідає прогнозованим термінам розгортання літаків, які в кінцевому підсумку визначаються низкою чинників, в тому числі потребами в технічному обслуговуванні і підтримці, потребами в інфраструктурі і допоміжному обладнанні, термінами отримання літаків, а також пропускною здатністю пілотів", – додав Дітц.

Водночас представниця Національної гвардії Арізони, майор Ерін Ганніган підтвердила, що кількість місць у програмі обмежена через зобов'язання задовольнити запити інших країн на навчання, фінансування і виконання потенційними студентами вимог щодо знання англійської мови.

"Окрім українських курсантів, є багато інших країн, які зарезервували місця для навчання протягом року. Кількість іноземних курсантів-пілотів і звідки вони приїжджають, визначається не нашим навчальним закладом, а багатьма іншими факторами, такими як фінансування, запити країн, випуск курсантів після вивчення англійської мови і розподіл місць", – каже Ганніган.

Не лише Арізона: де ще готують пілотів F-16

Військово-повітряні сили також готують пілотів F-16 на авіабазі Люк, штат Арізона, і на об'єднаній базі Сан-Антоніо, штат Техас, але ці програми так само мають обмежену кількість місць для іноземних пілотів. Вони, як правило, заздалегідь зарезервовані для пілотів з інших країн, які експлуатують F-16.

Ще вісім українських пілотів проходять підготовку на базі в Данії. Але цей об'єкт має бути закритий наступного року і більше не братиме участі у тренуваннях, оскільки ВПС Данії переходять на F-35.

Тим часом виробник F-16 компанія Lockheed Martin і її субпідрядник Draken також готуються до тренувань пілотів на об'єкті в Румунії. Але ця програма є дорогою і теж матиме обмежену кількість місць.

Підготовка українських пілотів: яка ситуація зараз

Очікується, що до кінця цього року 20 українських пілотів F-16 закінчать навчання. Для управління повною ескадрильєю з 20 літаків потрібні 40 пілотів.

Вісім нових пілотів мають розпочати навчання в Румунії, і ще вісім – незабаром прибудуть до Тусона, сказав колишній чиновник Міноборони. Водночас база в Данії не прийматиме нових пілотів.

За словами співрозмовника видання, до кінця року для українських пілотів буде відкрито лише чотири місця на тренувальних базах. Такими темпами Україна не матиме повноцінної ескадрильї підготовлених пілотів до кінця 2025 року.

F-16 для України: останні новини

Як відомо, Україна має отримати загалом кілька десятків бортів F-16 від низки країн. Зокрема, винищувачі передадуть Данія, Норвегія та Нідерланди.

Нещодавно міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що країна не проти того, щоб українські військові використовували надані F-16 для ударів по обʼєктах на території Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: