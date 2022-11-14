Президент також наголосив, що російські війська втекли з Херсона, тому що українська армія їх оточила.

Україну не цікавить територія інших країн, важлива лише деокупація наших територій.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ у Херсоні.

"Ми крок за кроком ідемо до всіх тимчасово окупованих територій нашої країни. Звичайно, це важко, це довгий і складний шлях... Ми йдемо далі. Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право й суверенітет кожної держави, а зараз ідеться про суверенітет нашої держави. Тому ми боремося проти російської агресії", – зазначив він.

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Зеленський наголосив, що Україна не вірить заявам Росії, яка намагається ввести в оману світову спільноту, та продовжить звільняти території, які окупував агресор.

"Не Москва... Нас не цікавлять території іншої країни. Нас цікавить лише деокупація нашої країни, наших територій. Тому я не знаю, що буде наступним, але це буде", - сказав президент.

Президент підкреслив, що сьогодні Україна платить велику ціну за перемоги на фронті, адже ворог не хоче добровільно повертати захоплене.

"Ніхто так просто нічого не віддає. Ціна цієї війни висока. Людей поранено, велика кількість загиблих. Тому російські війська відійшли чи втекли – ми вважаємо, що втекли, тому що наша армія оточила ворога, і вони були в небезпеці. Були запеклі бої, і результат – ми сьогодні на Херсонщині", - додав глава держави.

Війна в Україні: звільнення Херсону

Українські військові 11 листопада зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

13 листопада в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що з початку минулого тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, зокрема міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

Сьогодні, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від російських окупантів Херсон. Також сьогодні, 14 листопада, у Херсоні офіційно підняли український прапор.

Перебуваючи в Херсоні, глава держави заявив, що для нього важливо особисто відвідати це деокуповане місто, попри загрозу ударів ворога. Це єдиний облцентр України, який армія РФ змогла захопити та утримувати в окупації 255 діб.

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