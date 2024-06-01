Окупант завжди знайде привід відновити активну фазу бойових дій.

Будь-який заморожений конфлікт - це повільна війна, або повільна окупація.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian. На його думку, в одну мить заморожений конфлікт спалахне з новою силою.

"І настане мить, коли все це з тієї чи іншої причини розморозиться. Привід окупант знайде завжди. Для нього потрібна пауза, щоб посилити свої позиції на полі бою. Щоб зрозуміти, де у нього дефіцит. Ми це знаємо. У нас такий самий дефіцит, ми про це говоримо відкрито", - зазначив президент. Відео дня

Зеленський визнав, що у росіян більше техніки, але вони відчувають брак досвідчених військових, артилерійських снарядів, ракет.

"Ця пауза їм піде на користь, точно не нам. Вони стануть сильнішими, а після цього, як було в Нормаднських домовленостях, він набере сили, і може вам поставити ультиматум – визнати всі території, не бути в Альянсі, забути про євроінтеграцію, і таких умов буде багато", - зазначив президент.

Він також нагадав, що під час відсутності активної фази війни на Донбасі до 2022 року все одно гинули люди.

Росія хоче заморозити війну

Раніше у Reuters повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін готовий піти на перемовини щодо припинення вогню та заморозити війну.

"Путін може воювати стільки, скільки потрібно, але він також готовий до припинення вогню - до заморожування війни", - зазначив один зі співрозмовників видання.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на анонімні заяви про нібито готовність Путіна "заморозити війну".

"Чому російські джерела раптом повідомляють ЗМІ, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення? Путін відчайдушно намагається зірвати саміт миру в Швейцарії. Він боїться його успіху. Його оточення посилає ці фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, незважаючи на те, що російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну", - підкреслив дипломат.

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