Також він вчергове звинуватив США у підтримці України.

Китай може організувати мирну конференцію, в якій будуть брати участь РФ та Україна. Про це повідомило російське видання РІА, посилаючись на слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, пише Reuters.

За словами Лаврова, такий крок став би продовженням зусиль Китаю з врегулювання "української кризи".

"Ми поділяємо позицію (Китаю), що в першу чергу необхідно усунути першопричини конфлікту і захистити законні інтереси всіх сторін, з подальшим досягненням домовленостей на основі принципу рівної і неподільної безпеки. Дозвольте мені ще раз підкреслити, що це передбачає повагу до реалій на місцях, які відображають волю людей, що живуть там", - зазначив він.

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У виданні нагадали, що Росія неодноразово закликала до перемовин за умови, що Україна та Захід визнають територіальні здобутки країни-агресора в нашій державі, проте Київ відкидав такі пропозиції.

Також Лавров розкритикував США за допомогу Україні та заявив, що Вашингтон став "співучасником злочинів київського режиму".

Поплічник Путіна сказав, що Росія розцінила заплановані поставки ядерних винищувачів F-16 в Україну як "сигнальну акцію" з боку НАТО.

"Нам намагаються сказати, що США і НАТО не зупиняться ні перед чим в Україні. Проте ми сподіваємося, що російсько-білоруські навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї, які проходять зараз, нагадають нашим опонентам про катастрофічні наслідки подальшої ядерної ескалації", - додав Лавров.

Він зауважив, США на Близькому Сході також "роздмухують полум'я конфлікту".

Переговори між РФ та Україною - останні новини

Раніше у Reuters повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін готовий піти на перемовини щодо припинення вогню та заморозити війну.

"Путін може воювати стільки, скільки потрібно, але він також готовий до припинення вогню - до заморожування війни", - зазначив один зі співрозмовників видання.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на анонімні заяви про нібито готовність Путіна "заморозити війну".

"Чому російські джерела раптом повідомляють ЗМІ, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення? Путін відчайдушно намагається зірвати саміт миру в Швейцарії. Він боїться його успіху. Його оточення посилає ці фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, незважаючи на те, що російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну", - підкреслив дипломат.

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