'Невже вони думають, що ми не відповімо': Зеленський про удари РФ по мостах

Президент наголосив, що ударами по цивільній інфраструктурі Києва Росія свідомо йде на ескалацію у війні.

Російський диктатор Володимир Путін готовий до ескалації війни. Він прагне щодня посилювати повітряні удари по різним об'єктам України, зокрема, мостах та центрам обробки даних, від яких залежить життя простих людей.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Як передає кореспондент УНІАН, вона пройшла у Києві у неділю, 4 жовтня.

Глава держави відзначив, що російські загарбники посилюють ескалацію. Саме тому, на думку президента, вони завдають ударів по мостах і дата-центрах:

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"Я не здивований ненавистю до України з боку Росії, але здивований саме таким підходом. Вони били по наших складах - "Нова пошта", "Укрпошта". Вони били. Ми їм дали відповідь достойно - по Wildberries. Зараз вони б'ють по мостах. Невже вони думають, що ми не будемо відповідати?"

Водночас, глава держави визнав, що ці удари - це велика проблема. Вона ж стосується і ударів по дата-центрах.

"Як можна? Все це про людей. Це точно не якась військова інфраструктура. Як можна бити по дата-центру, по зв'язку мобільному? Як Путін це робить? Як він не думає, що мобільним зв'язком користуються не тільки в Києві, і не тільки в Україні? А в Москві також користуються", - сказав Зеленський.

На думку президета, Путін розраховує на постійну ескалацію і він хотів би саме такого розвитку подій. Зеленський додав, що це ілюстрація тим, хто вважає, що треба "просто попросити Путіна закінчити війну". На думку Зеленського, легко цього зробити не вийде.

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Нагадаємо, що наразі росіяни використовують для ударів по мостах відносно слабкі боєприпаси, які можуть лише зробити непридатним дорожнє покриття, але не пошкодити бетонні опори. Однак, на думку експерта Костянтина Криволапа, вони досягають своєї мети - унеможливлюють автомобільний рух.

По деяким даним, до ударів може бути причетна російська бригада безпілотних систем "Варяг". Відомо, що у складі бригади є оператори далекобійних дронів. На відео, які розповсюджуються у мережі, можна помітити, що запуск таких дронів відбувається з мобільних пускових установок. І це свідчить, що бригада має краще забезпечення, ніж багато інших російських підрозділів.

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