Президент запевнив, що жодний злочин Росії не залишиться без відповіді.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому ведіозверненні запевнив, що Україна не залишить без відповіді жоден злочин російських окупантів, і задимлення Керченського мосту є одним зі свідчень цьому.

"Усюди наші воїни відповідають окупантам на терор. Жодного дня не буває такого, щоб російське зло не отримувало нашої цілком справедливої відповіді. Кожен знищений окупант, усі одиниці спаленої російської техніки, вогонь замість їхніх штабів і складів, дуже красномовне задимлення на Кримському мосту й не тільки - усе це свідчення, що ми жодного злочину Росії не залишимо без відповіді", - наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що кожен український захисник має змогу повернути Україні справедливість і додав, що зараз в українців можуть бути лише дві особисті лінії поведінки: "або бʼєшся заради України, або допомагаєш битись, допомагаєш рятувати життя".

Відео дня

За словами Президента, сьогодні особливо є за що подякувати воїнам на Купʼянському напрямку, бо діяли потужно і героїчно. Він відзначив 95-ту окрему бригаду ДШВ "за стійкість і результат у боях" на Купʼянському напрямку. А також перший батальйон 67-ї окремої механізованої бригади, теж Купʼянський напрямок.

Крім того, подякував десантникам славетної "Сімдесятдевʼятки" на Марʼїнському напрямку, оборонцям Бахмутського напрямкку, а також кожному воїну на Мелітопольському і Бердянському напрямках, які дають Україні необхідний результат.

"Щоразу, коли є за що подякувати нашим воїнам, Україна стає ближчою до справедливості, ближчою до перемоги. А російські вбивці на нашій землі - ближчими до знищення… Російські терористи повинні відчувати одне: їх буде знищено. Український народ надзвичайно сміливий і хоробрий. Ми знаємо, що свобода безцінна, і вміємо її захищати. Уміємо захищати життя. І маємо памʼятати, що кожен день повинен давати результат у захисті України. Жодного бездарно проведеного дня! На фронті, у прифронтових районах, усюди в тилу та від кожного – це дуже важливо", - наголосив Зеленський.

Атаки на Кримський міст 12 серпня

Як відомо, 12 серпня близько першої години дня в районі Кримського мосту пролунали вибухи. Вибухи повторились десь через годину. Згодом стало відомо, що рух автотранспорту по мосту перекрито. У РФ заявили про спробу ракетної атаки по переправі, зазначивши, що все було відпрацьовано їхньою ППО. В інтернет-мережі було поширено фото сильного задимлення в районі Кримського мосту у Керченській протоці.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи цю подію зауважив, що рух мостом був перекритий не просто так, а штучне задимлення в районі мосту може допомогти окупантам врятуватися від ракетних ударів, а також приховати те, що відбувається на мосту. Він зауважив, що супутникові знімки все покажуть, що там насправді.

Кримській міст вже не вперше атакований та отримує пошкодження. Росіяни намагаються його відремонтувати. До сотаннього часу він працював зі значними обмеженнями, оскільки рух транспорту був можливий лише неушкодженою дорогою.

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