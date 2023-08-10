Російський диктатор - не партнер для переговорів, підкреслив міністр закордонних справ.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Володимир Зеленський ніколи не сяде за один стіл з російським диктатором Володимиром Путіним.

Лідер росіян - не партнер для перемовин, він скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів, розповів міністр в інтерв'ю Corriere della Sera, комментуючи пропозицію президента ОАЕ Мухаммеда бен Заїд Аль Нахайяна щодо організації зустрічі Зеленского з Путіним.

Дипломат зазначив, що переговори з РФ можливі тільки після того, як захоплені супротивником землі будуть звільнені, а цього можна допомогтися силовим та дипломатичним шляхами.

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"Путін не партнер (для переговорів - Ред.)… Існують інші дипломатичні способи опосередкованої боротьби. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна і Зеленського за одним столом", - заявив очільник МЗС.

Важливі новини щодо організації перемовин Зеленський - Путін

На початку серпня Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявив, що хоче організувати зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним на Конференції ООН з клімату, проведення якої заплановане у листопаді-грудні в Дубаї. Ні Зеленський, ні Путін на той момент не підтверждували, що братимуть участь у заході.

Варто зазначити, що ще у січні поточного року президент України не був певен, чи взагалі російський диктатор живий. "…Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється… телевізійники зрозуміють, - на хромакеї. Він з’являється, я не зовсім розумію, що це він. Я не зовсім до кінця розумію, що він живий або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення, що за коло осіб", - говорив український лідер.

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