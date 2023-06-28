Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерієм Маркусом.
Зеленський нагадав, що днями особисто нагороджував 47-му окрему механізовану бригаду, але саме сьогодні зустрівся з Валерієм.
"Дуже важливо отримувати інформацію щодо морального та бойового духу військових із перших вуст. Особливо враховуючи, що завжди відважні бійці "Маґури" зараз беруть активну участь у діях на фронті. Обговорили зміни, впровадження яких в українському війську реально допомогло б поліпшити службу. Дякую Валерію за пропозиції щодо цифровізації та запровадження автоматизованих систем обліку, які дадуть змогу витрачати менше часу на паперову роботу й оперативно отримувати потрібну інформацію, звісно з урахуванням форм безпеки", - повідомив президент.
Вони також обговорили реформу сержантського корпусу, зокрема й забезпечення достойного рівня заробітних плат для сержантів відповідно до їхнього досвіду служби.
"Наше військо та всі його складові частини мають бути сучасними й забезпеченими всім необхідним не лише на полі бою", - додав Зеленський.
Валерій Маркус - заяви захисника
ЗСУ мають певні успіхи на Запорізькому напрямку, відбито деякі позиції окупантів, розповів, не вдаючись у деталі головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус ("Маґура"). Водночас Маркус наголосив у своїх соцмережах, з якими втратами російським окупантам доводиться тікати з позицій.
Раніше він порівняв реальні втрати українських і російських сил. Боєць вкотре закликав українців не довіряти і не поширювати ворожу ІПСО.