Вони обговорили зміни, впровадження яких в українському війську реально допомогло б поліпшити службу.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерієм Маркусом.

Зеленський нагадав, що днями особисто нагороджував 47-му окрему механізовану бригаду, але саме сьогодні зустрівся з Валерієм.

"Дуже важливо отримувати інформацію щодо морального та бойового духу військових із перших вуст. Особливо враховуючи, що завжди відважні бійці "Маґури" зараз беруть активну участь у діях на фронті. Обговорили зміни, впровадження яких в українському війську реально допомогло б поліпшити службу. Дякую Валерію за пропозиції щодо цифровізації та запровадження автоматизованих систем обліку, які дадуть змогу витрачати менше часу на паперову роботу й оперативно отримувати потрібну інформацію, звісно з урахуванням форм безпеки", - повідомив президент.

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Вони також обговорили реформу сержантського корпусу, зокрема й забезпечення достойного рівня заробітних плат для сержантів відповідно до їхнього досвіду служби.

"Наше військо та всі його складові частини мають бути сучасними й забезпеченими всім необхідним не лише на полі бою", - додав Зеленський.

Валерій Маркус - заяви захисника

ЗСУ мають певні успіхи на Запорізькому напрямку, відбито деякі позиції окупантів, розповів, не вдаючись у деталі головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус ("Маґура"). Водночас Маркус наголосив у своїх соцмережах, з якими втратами російським окупантам доводиться тікати з позицій.

Раніше він порівняв реальні втрати українських і російських сил. Боєць вкотре закликав українців не довіряти і не поширювати ворожу ІПСО.

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