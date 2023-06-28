Боєць розповів про реальні втрати РФ у ході українського контрнаступу.

ЗСУ мають певні успіхи на Запорізькому напрямку, відбито деякі позиції окупантів, розповів, не вдаючись у деталі головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус ("Маґура").

Водночас Маркус наголосив у своїх соцмережах, з якими втратами російським окупантам доводиться тікати з позицій.

"У нас вчора була доба штурмів, ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко. Пішки, тому дуже втомилися. Зараз відоси я знімаю з п*дарських окопів. Зараз (тут) гора трупів, слава богу ще не смердять. Але ми з боями будемо просуватися далі углиб", - сказав військовий.

Також він повторив, що через складну систему оборони ворога це просування буде не таким швидким. "Очевидно, що це буде не швидко. Бо оборона у них тут дуже щільна, дуже якісно вибудувана, тому етап, коли тут нам будуть смердіти трупи, на жаль, скоріше за все, ми застанемо", - додав Маркус.

Він пояснив, що захисникам під час штурму довелося залишитися на відбитих позиціях росіян на всю ніч і розкрив шокуючі подробиці буднів війська. "Траншейка вузенька і вся обсипана трупами п*дарів. Очевидно, намагалися якось спати - по черзі відпочивали. Ми у буквальному сенсі спали на трупах. Такого досвіду я ще не мав, чесно кажучи... безпосередньо спати на трупі. Ну що я вам скажу.. зате м'якенько", - зіронізував Маркус.

Контрнаступ ЗСУ - головне на ранок 28 червня

З початку червня ЗСУ рушили у контрнаступ, що підтвердив президент Володимир Зеленський. Водночас аналітики й військові наголошують, що наразі триває розвідка "слабких місць" противника і "головного удару" іще не завдано.

Розкрито деталі нових успіхів українських сил на Бахмутському напрямку станом на ранок 28 червня - у районах населених пунктів Роздолівка, північніше Соледара, південніше Парасковіївки, Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки, Курдюмівки.

Окремо з'явилась підтверджена незалежними аналітиками інформація про просування українського війська на лівий берег Дніпра у Херсонській області. Щоправда, експерти ще з'ясовують усі деталі щодо цього.

Відомо, що перша розвідка боєм ЗСУ на Запорізькому напрямку далась нашим оборонцям з втратами. Йшлося, зокрема, про втрату 47-ю бригадою перших Leopard 2 і Bradley у боях біля Малої Токмачки.

Попри низку факторів, які подеколи стають на заваді українським силам рухатися вперед (як от розгалужена система оборони РФ чи активність ворожлої авіації над лінією фронту), втрати російської сторони, що нібито обороняється, залишаються набагато вищими.

ЗСУ продовжують "виносити" окупантів цілими угрупованнями з далекобійних РСЗВ. Нещодавно було підтверджено найсмертоносніший удар HIMARS за всю повномасштабну війну у районі Кремінної.

За підсумками минулого тижня на фронті загальні втрати ЗСУ вбитими виявилися у 8 разів нижчими, ніж у російської окупаційної армії, зауважила раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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