Глава держави звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

У п'ятницю, 3 листопада, президент України Володимир Зеленський призначив полковника Сергія Лупанчука командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. При цьому глава держави звільнив Віктора Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, йдеться в указах президента №№727-728/2023.

"Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в указі.

Окремим указом президент звільнив Віктора Хоренка з посади командувача ССО ЗСУ. Хоренко обіймав посаду командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України з 25 липня 2022 року.

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У відкритому доступі немає інформації про нового очільника ССО.

Сили спецоперацій - останні новини

Напередодні командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко вперше розповів про спецоперації на "Азовсталі". Він зізнався, що воїни добровільно летіли захищати "Азовсталь". Йому доводилося приймати важкі рішення про те, "що доставляти: БК, медикаменти, засоби зв’язку, чи людей, які будуть захищати".

Також в червні ЗМІ повідомили, що ініціатором виїзду за кордон обвинуваченого в корупції депутата Київради Владислава Трубіцина були Сили спеціальних операцій Збройних сил України.

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