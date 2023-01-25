Відповідальність за переважну більшість виявлених ООН порушень несуть збройні сили Російської Федерації.

Уповноважена з прав людини Боснії та Герцеговини, членкиня міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ясмінка Джумхур розповіла про встановлені факти сексуального насильства проти дітей з боку російських військових.

Як вона зазначила в інтерв’ю "Радіо Свобода", комісія встановила, що на території України були скоєні воєнні злочини, порушення прав людини та міжнародного, гуманітарного права.

"Відповідальність за переважну більшість виявлених порушень несуть збройні сили Російської Федерації. Порушення можна згрупувати у дві категорії – ті, що посягають на недоторканість особи, та ті, що стосуються інфраструктури країни", – зазначила вона.

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Крім цього, зареєстрували кілька злочинів проти дітей, "включно з широким спектром сексуального насильства".

"Спектр дуже широкий. Ми говоримо про тортури, насильство, зґвалтування та інші форми сексуального насильства. Ми зареєстрували кілька злочинів проти дітей, включно з широким спектром сексуального насильства. Коли ми говоримо про дітей, то вони були поранені або вбиті з вогнепальної зброї. Вони зазнали сексуального насильства", – каже Джумхур.

Крім цього, за словами членкині міжнародної комісії, фіксували порушення прав дітей, які перебувають у дитячих будинках.

"Є інформація про передачу дітей з України до Російської Федерації. Вони все ще там.Питання повернення цих дітей поки що вирішується. У багатьох випадках біологічні батьки проживають в Україні", – додала Джумхур.

Сексуальні злочини росіян в Україні

Прокурор щодо ведення справ сексуального насильства Офісу генпрокурора Ірина Діденко розповідала, що у кожному зі звільнених від росіян українських регіонів фіксуються факти сексуальних злочинів, вчинених проти громадян українців та українок. За її словами, ті, хто пережив сексуальне насильство, бояться двох речей.

"Перше — це осуду сусідів. Тут наша мета — довести людині, що завжди винуватий у такому злочині виключно кривдник. Постраждала особа ніколи не може бути винуватою. Друге — повернення військових РФ", - поділилася вона.

Саме тому у таких справах змінюють особисті дані, місце проживання, будь-яку інформацію, аби людина почувалася у безпеці, надаючи свідчення. Але навіть попри це чимало постраждалих бояться звертатися по допомогу у таких випадках.

Інші, водночас, знаходять сміливість розповісти про пережите, як 42-річна Віка і 44-річна Наташа із селища під Києвом. Вони розповіли жахливі історії про те, як їх зґвалтували окупанти.

Деякими з епізодів сексуального насильства проти українців окупанти вихвалялися самостійно. Крім цього, є численні звідчення того, що військове командування росіян не тільки знало, а й заохочувало до зґвалтувань.

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