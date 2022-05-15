За обома жінками окупанти прийшли в ніч на 9 березня.

42-річна Віка і 44-річна Наташа з селища під Києвом розповіли жахливі історії про те, як їх зґвалтувати окупанти.

Їхні розповіді опублікувало видання Sky News.

Обидві жінки проживають на одній вулиці в населеному пункті під Києвом, його назва не повідомляється. Російські окупанти взяли його під контроль після невдалого наступу на Київ і залишалися там до кінця березня. За обома жінками окупанти прийшли в ніч на 9 березня.

Історія Вікі

Троє п'яних солдатів постукали в її будинок близько 21-22 годин і зажадали, щоб вона пішла з ними. Один з військовослужбовців відкрив вогонь і потрапив у свого командира, тож тому потрібна була медична допомога, і він пішов.

Двоє окупантів, що залишилися, повели жінку в покинутий будинок на тій же вулиці, господарі якого виїхали на початку війни.

Її привели в маленьку кімнату внизу. Все сталося на дивані, що стояв в кімнаті. Ґвалтівник назвався 19-річним Данилом - він ровесник молодшого з двох синів Вікі.

Жінка розповідає, що намагалася заспокоїти хлопця, але він велів їй не відволікати його і просто "робити свою роботу". Окупанти попередили, що її вб'ють, якщо вона не буде підкорятися. Зґвалтування повторилися кілька разів.

"Він ставився до мене не як до жінки чи матері, а, на жаль, як до повії. Він був дуже агресивний... Я не знаю, він приймав віагру? Або, можливо, якісь наркотики. Він був божевільним. Слава богу, він не вбив мене, і мені вдалося втекти", - сказала вона.

Історія Наташі

Окупанти прийшли в її будинок вже після того, як забрали Віку. Чоловік Наташі, Саша, відкрив двері. Окупант направив на нього пістолет і сказав, що хоче його дружину. Саша сказав йому піти, і той вистрілив йому в потилицю.

Після вбивства чоловіка Наташі, окупант розбудив жінку і виштовхав її на вулицю, щоб відвести в той же покинутий будинок.

Цей солдат представився 21-річним Олегом. Він повів Наташу наверх і поглумився над нею на матраці у великій спальні.

Жінка згадує, як окупант сказав їй, що її синові буде завдано шкоди, якщо вона буде чинити опір.

"У той момент я думала тільки про сина, щоб він його не вбили. ... [Я була] як живий труп - тупик - я не знала, що робити", - розповідає вона.

За її словами, все тривало близько півтори години. Після цього солдат спустився вниз, щоб знайти 19-річного Данила, якого там вже не було. Після цього він теж зник з місця події.

Після того, що сталося, Наташа прокралася додому, де побачила свого чоловіка, лежачого мертвим в темряві на кам'яній підлозі.

"Як я почувалася? Я просиділа до ранку. Я не могла заснути", - сказала вона.

Деякий час після інциденту обом жінкам доводилося залишатися в населеному пункті - вони боялися переслідування.

65-річна Валентина, мати Наташі, яка жила з дочкою, сказала, що коли в їх населений пункт прийшов новий підрозділ, військові були шоковані, коли дізналися про злочини Данила і Олега.

Після того як російські війська були виведені з регіону, Віка і Наташа змогли дати свідчення поліції і прокуратурі про напади. Наташа з сином бігла до Австрії.

Обидві вони хочуть, щоб їх ґвалтівників спіймали і покарали.

"Це дуже важко. Не кожен може пройти через це. Але у мене є син, я не можу чекати і жаліти себе", - каже Наташа.

Віці подарували собаку, яка належала одному з її родичів. Вона сказала, що це її втішає.

"Погано сплю. У мене всередині недобре передчуття... Багато сліз", - ділиться вона.

Віка сказала, що вирішила розповісти про зґвалтування публічно, щоб спонукати інших жінок, пережили це в Україні розповісти про те, що з ними зробили російські війська.

"Я хочу, щоб жінки, які також були згвалтовані, я знаю, що їх багато, не мовчали. Вам потрібно поговорити. Їх потрібно покарати", - говорить вона.

Як писав УНІАН, раніше омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що наприкінці квітня стало відомо про зґвалтування окупантами щонайменше 400 українських дітей та дорослих.

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