Ще однією жертвою загарбників стала жінка на Донеччині.

На тимчасово окупованій території Луганської області російські окупанти зґвалтували 12-річну дівчинку.

Як свідчать перехоплення Служби безпеки України, ще одне зґвалтування сталося на окупованій Донеччині. Жертвою росіян стала жінка.

"Коротше, ось ці військовослужбовці зґвалтували 12-річне дівчисько, 10 осіб, їх знайти не можуть. І тому не випускають у місто нікого", - розповідає дівчині "мобік", підрозділ якого базується в Кремінній на Луганщині.

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Ще один "мобік" з-під Бахмута також поскаржився на обмеження в пересуванні з цієї ж причини.

"Ну, коротше, тепер ні в місто, нікуди не виїдемо ... там дезертири, коротше, бабу зґвалтували. Або, кажуть, дезертири мобілізовані, чи добровольці", - розповів загарбник.

В СБУ зауважиди, що стан жертв росіян не цікавить. Для них важливо лише "вийти у місто".

"Що ж, Збройні сили України зроблять усе, аби цей "вихід" для збіговиська ґвалтівників і мародерів був лише в один кінець", - зазначили в СБУ.

Воєнні злочини росіян в Україні

Російська армія масово вбиває мирне населення та знущається з цивільних. Деяких розстрілювали просто на дорогах і покидали їхні тіла на вулицях. У багатьох були зв’язані білою стрічкою руки. Є факти зґвалтування дітей та жінок, тіла деяких росіяни намагалися спалити. Крім того, російські фашисти, відступаючи, мінували двері будинків, підвали, двори, дитячі майданчики.

В одному зі звільнених від окупантів міст України військові РФ вбили жінку, а її дитину вони примотали до трупа. Ба більше, між ними окупанти прикріпили міну.

А в Маріуполі Донецької області окупанти кілька днів по черзі ґвалтували жінку на очах у її 6-річного сина. Дитина посивіла, а жінка померла.

Нещодавно українські правоохоронці встановили, що під Києвом окупанти зґвалтували вагітну та вибили їй зуби. Їхні особи встановлено.

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