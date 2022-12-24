Кількість загиблих та постраждалих уточнюється.

У Міністерстві внутршніх справ розкрили подробиці жахливого обстрілу Херсона. Рашисти вдарили по місту вранці, внаслідок цього там горіли 66 легкових автомобілів.

У Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ також показали фото з Херсона. Окупанти били по житлових районах.

"24 грудня близько 11:00 внаслідок чергового обстрілу РФ із реактивних систем залпового вогню по житловому району міста зайнялися 66 легкових автомобілів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що рятувальники протягом 40 хвилин ліквідували пожежі. Кількість загиблих та постраждалих уточнюється.

Обстріл Херсона напередодні Різдва

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 24 грудня, росіяни обстріляли центр Херсона. Спочатку повідомлялось про п’ятьох загиблих та 20 поранених. Згодом стало відомо, що поранення отримали 35 людей і що кількість загиблих внаслідок ранкового ворожого обстрілу центру Херсона зросла до восьми осіб.

Своєю чергою голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомляв, що терористичний удар росіян забрав життя 7 людей, 58 херсонців отримали поранення, з них 18 перебувають у тяжкому стані.

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк засудила сьогоднішній ранковий обстріл російськими окупантами Херсона.

"Сьогодні знову жорстока атака Росії на нещодавно звільнений Херсон... За попередніми даними, багато загиблих і поранених. Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва", - написала вона у Twitter.

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