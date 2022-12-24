За словами посла США в Україні Бріджит Брінк, це жахливо, особливо напередодні Різдва.

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк засудила сьогоднішній ранковий обстріл російськими окупантами Херсона, внаслідок чого загинули щонайменше восьмеро людей.

У своєму повідомленні в Twitter вона назвала жорстокою чергову атаку Росії на нещодавно звільнений Херсон.

"Мешканці міста і так сильно постраждали, коли російські війська, що відступали, відключили електроенергію й воду. За попередніми даними, багато загиблих і поранених. Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва", - написала Брінк.

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Обстріл росіянами Херсона 24 грудня- що відомо

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 24 грудня, росіяни обстріляли центр Херсона. Спочатку повідомлялось про п'ятьох загиблих та 20 поранених. Згодом стало відомо, що поранення отримали 35 людей, а також, що кількість загиблих внаслідок ранкового ворожого обстрілу центру Херсона зросла до восьми осіб.

Своєю чергою голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомляв, що терористичний удар росіян забрав життя 7 людей, 58 херсонців отримали поранення, з них 18 перебувають у тяжкому стані.

Президент України Володимир Зеленський назвав ранковий обстріл Херсона терором і вбивством, і наголосив, що світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла воює Україна. Він підкреслив, що удар завдано по центральній частині Херсона, зранку у суботу, у переддень Різдва, коли на вулиці багато людей.

Тим часом радник міського голови Роман Головня розповів, що ситуація в Херсоні після російського обстрілу залишається важкою. Він зазначив, що обстріл припав практично в місця масового скупчення людей - це ринок, супермаркет.

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