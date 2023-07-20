Внаслідок обстрілу Одещини суттєвих руйнувань зазнали адмінбудівля та офісні приміщення, пошкоджені багатоквартирні будинки та інші цивільні об'єкти.

В Одесі під завалами знайдено людину, яка загинула внаслідок ворожого удару по місту.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, вночі, 20 липня, ворог вчергове атакував ракетами і безпілотними літальними апаратами Одесу та область.

"Щойно пiд час розбору завалiв адмiнбудiвлi знайшли тiло чоловiка, попередньо - охоронець", - повідомили в прокуратурі.

Відео дня

Зазначається, що від вибуху ворожої ракети в середмісті Одеси множинні поранення отримали щонайменше четверо людей, серед яких 15-річний хлопець. Всі люди госпіталізовані.

Внаслідок обстрілу та пожежі суттєвих руйнувань зазнала адмінбудівля та офісні приміщення, пошкоджені багатоквартирні будинки, навчальний заклад, ліцей, дитячий садочок та автомобілі.

Інформація щодо інших постраждалих уточнюється, триває розбір завалів.

"Також через атаку ворога пошкоджень та руйнувань зазнали об’єкти портової інфраструктури та складські приміщення приватного підприємства в Одеському районі. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори, слідчі СБУ та працівники поліції", - розповіли в прокуратурі.

Вже розпочато розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

На даними Одеської ОВА, загиблим є охоронець цивільної будівлі, це хлопець, 2002 року народження.

У регіональному главку ДСНС повідомили, що в центрі міста сталось часткове руйнування 4-х поверхової будівлі з послідуючим загоранням на площі 500 квадратних метрів.

На місці з постраждалими та їх рідними працюють психологи. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Ракетний удар по Одещині 20 липня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі ворог завдав черговий удар по Одещині. У середмісті обласного центру зруйновано будівлі, постраждало цивільне населення. Під завалами рятувальники шукали людину.

За даними військових, цієї ночі знову була застосована масована мішана ракетно-дронова атака по південних регіонах, зокрема Одесі й Миколаєву. Загалом Росія випустила 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе.

Вас також можуть зацікавити новини: