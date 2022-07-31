Військовий експерт зазначив, що наземні сили росіян не матимуть успіхів і зможуть дійти хіба що до Миколаєва.

З низки причин висадка російського десанту на узбережжі Чорного моря в районі Одеси зараз не можлива.

Про це сьогодні заявив військовий експерт Олег Жданов.

"По-перше десантних засобів стало на 30% менше. Згадайте пошкодження кораблів десантних, не всі вони вийшли з ремонту. Друге, там "Гарпун" чергує. На дальність ураження "Гарпуна" російські кораблі бояться заходити в акваторію Чорного моря. Ми позбавили їх засобів розвідки в акваторії Чорного моря - перебили нафтогазовидобувні платформи, де розташовувалися радіолокаційні станції, які вели розвідку. І зараз Росія не бачить загальної ситуації в акваторії моря", - розповів Жданов.

Також він зазначив, що наземні сили росіян також не матимуть успіхів, і зможуть дійти хіба що до Миколаєва.

"Сухопутне угруповання, навіть якщо налічуватиме 20-25 тисяч, це в кращому випадку вони можуть розраховувати, що спробують дійти до Миколаєва, а там рухатися далі на Вознесенск і форсувати Південний Буг абсолютно марно. З урахуванням того, що ми зміцнюємо нашу оборону...", - підкреслив Жданов.

При цьому військовий експерт не вважає, що загрози на цьому напрямі немає і відзначив, що росіяни все ж зроблять спробу наступу в напрямі Миколаєва, але наскільки воно буде успішним "покаже бій".

"Чекати нам зовсім не довго до початку наступальної операції, якщо вони її зроблять... А може вони посилять угруповання і сядуть в глуху оборону на правобережжі Херсонщини", - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованій Херсонській області українська штурмова авіація двічі вдарила по опорних пунктах російських загарбників.

Тим часом у Чорному морі 17 бойових кораблів і катерів Чорноморського флоту РФ маневрують поблизу Кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська, серед них 6 носіїв крилатих ракет "Калібр" – загальна кількість 44 – а також 4 великих десантних кораблі.

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