14 бойових кораблів маневрують у ракето безпечних районах.

Росія різко збільшила своє корабельне угруповання у Чорному морі.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

На думку військовослужбовців, таким чином окупанти "намагаються похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту".

"Але ці 14 бойових кораблів маневрують у ракето безпечних районах вздовж узбережжя Криму в бік Анапи. На чергуванні і напоготові чотири ракетних та чотири десантних кораблі. 32 ракети "Калібр" споряджено в якості ракетної загрози з моря", - йдеться у повідомленні.

В Оперативному командуванні закликали українців серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги.

"Пам’ятайте про ракетну небезпеку з моря, з неба і з тимчасово окупованих територій, дослухайтеся до сигналів тривог, дійте вправно і швидко. Не дозволяйте ворогу маніпулювати вашою свідомістю і поширювати паніку, дотримуйтесь інформаційної гігієни", - відзначили вони.

Раніше доктор біологічних наук Іван Русєв повідомив, що у Чорному морі через військову агресію Російської Федерації вже загинуло не менш 5 тисяч дельфінів.

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